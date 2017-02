ProFlex 2017 – Treffpunkt der Flexo- und Verpackungsbranche

Vom 08.03. bis 09.03.2017 findet in Stuttgart die ProFlex statt, die zentrale Fachbörse des Flexo- und Verpackungsdrucks. An zwei Veranstaltungstagen können Sie in der Hochschule der Medien in Stuttgart die spannende Vielfalt der Branche kennenlernen und dabei ein abwechslungsreiches und interessantes Programm mit einigen Highlights genießen.

DFTA-Mitglieder haben die exklusive Möglichkeit, ihre Produkte und Dienstleistungen gezielt dem Fachpublikum aus der Branche zu präsentieren.

Reservieren Sie jetzt unter www.dfta-proflex.de/aussteller Ihren Ausstellerstand!