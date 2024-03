Team-Verstärkung und neue Vertriebsstruktur

D.W. Renzmann

Mit Wirkung zum 01.03.2024 hat sich D.W. Renzmann im Fertigungs- und Anwendungsbereich personell verstärkt. Neuer Fertigungsleiter ist Marcus von Prónay. Er wird als Experte in der Optimierung von Fertigungsprozessen seine Erfahrungen einbringen und dazu beitragen, die Fertigungsabläufe zu optimieren. In der Anwendungstechnik verstärkt M.Sc. Timm Gühl das Team von D.W. Renzmann Zu seinem Aufgabenbereich gehört die enge Zusammenarbeit mit den Kunden, um möglichst passgenaue Lösungen für die jeweilige Anforderungen an Reinigungs– und Destillieraufgaben zu entwickeln.

Veränderung in der Vertriebsstruktur