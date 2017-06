Gualapack Group übernimmt mexikanischen Verpackungshersteller Excel Nobleza

Die Gualapack Group hat den mexikanischen Drucker und Converter für flexible Verpackungen Excel Nobleza gekauft. Mit der Übernahme verfügt die Gruppe nun über Kapazitäten für die Verpackungsproduktion in Mexiko und verstärkt damit gleichzeitig auch ihre Marktposition in Nord- und Südamerika. Nach Aussage von Michele Guala, CEO der Gruppe, bietet der Zusammenschluss für beide Unternehmen strategische Vorteile. Excel Nobleza und die Gualapack Group würden sich technologisch als auch in ihren Portfolios optimal ergänzen und könnten gemeinsam ein breiteres Spektrum an Produktlösungen bieten. Die Herrero-Familie sind die ehemaligen Eigentümer und Gründer von Excel Nobleza, die weiterhin an der Leitung des Unternehmens beteiligt sein werden.

Die Gualapack Group ist Hersteller von Spout-Beutel. Die Gruppe verfügt über vier Produktionsstandorte in West- und Mitteleuropa, zwei in Lateinamerika und jeweils einen Fertigungsstandort in der Ukraine und Mexiko sowie über insgesamt drei Joint Ventures in den USA und in Fernost.