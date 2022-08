Qualitätskontrolle für Verpackungen sensibler Produkte

Druckinspektion bei Constantia Tobepal

Über die Verbesserung der Verpackungsqualität im Pharmabereich durch den Einsatz hochpräziser Systeme zum Erkennen, Darstellen und Ausschleusen fehlerhafter Produkte.

Die pharmazeutische Industrie benötigt einen sehr hohen Qualitätsstandard, um sicherzustellen, dass die benötigten Verpackungsmaterialien fehlerfrei sind. Dies bezieht sich auf strukturelle Defekte der jeweiligen Materialien als auch auf fehlerhafte Bedruckung, was in der Folge die äußere Anmutung des Produkts und damit die Kommunikation mit den Endkunden beeinträchtigt. Daher mussten Verpackungshersteller für das Pharmasegment seit jeher eine äußerst strenge Qualitätskontrolle durch modernste Geräte und Verfahren gewährleisten.

Constantia Tobepal Spanien ist Teil der Constantia Pharma Division und besteht aus zwei Produktionsstätten in Burgos und Logroño. Mit insgesamt 500 Mitarbeitern konzentriert sich das Unternehmen auf die Herstellung von Verpackungen und Etiketten für Haushalts- und Pflegeprodukte (HPC), Lebensmittel und pharmazeutische Produkte.

Vor dem Hintergrund der im Pharmabereich notwendigen besonders strengen Null-Fehler-Produktionspolitik und den damit verbundenen Qualitätskontrollen sah sich das Unternehmen veranlasst, in neue Technologien für alle Materialverarbeitungsprozesse zu investieren. Die damit verbundene Zielsetzung bestand darin, höchste Qualitätsstandard, Lebensmittelsicherheit und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften zu gewährleisten. Als Ergebnis dieser Anforderungen wurde eine Kooperationsvereinbarung zwischen Constantia und Grafikontrol geschlossen, einem Hersteller von Systemen zur Kontrolle der Produktqualität für die Druck- und Convertingindustrie.

Eine Komplettlösung zur Qualitätssicherung

Die modulare Plattform TQC360° wurde von Grafikontrol entwickelt und bietet Druckereien eine Komplettlösung zur Qualitätssicherung. Damit baut das Unternehmen seine Position als Allround-Lieferant für Drucker und Converter aus, der leistungsstarke Produkte, Anwendungen, Prozesse und herausragenden Service bietet.

Nach eigener Einschätzung hat die Entwicklung von TQC360° dazu beigetragen, Grafikontrol zu einem führenden Unternehmen dieser Branche zu machen.

Die Einzelelemente der TQC360°-Produktfamilie sind sehr flexibel einsetzbar und kompatibel für jedes Herstellungsverfahren. Damit ist dem Kunden die Möglichkeit gegeben, sich für eine frei gewählte Konfiguration zu entscheiden und diese sofort im Betrieb zu implementieren.

Langjährige Zusammenarbeit

Auf der Drupa 2016 besuchte eine Gruppe von Managern von Constantia Tobepal den Stand von Grafikontrol auf der Suche nach einer Lösung für die Qualitätskontrolle. Diese sollte nicht nur Fehler in den verschiedenen Produktionsstufen (Drucken, Laminieren, Beschichten) erkennen, sondern auch eine sichere und zuverlässige Methode bieten, um fehlerhafter Produkte nachzuverfolgen, zu bewerten und vor dem Versand an den Endkunden auszusortieren.

Die Experten von Constantia Tobepal war beeindruckt vom Potenzial des TQC360-Konzepts, das nicht nur die neueste Generation von 100%-Inspektionssystemen umfasste, sondern auch ein bis heute einzigartiges System, um Fehler während der verschiedenen Produktionsphasen zu verfolgen, sie präzise in der Rolle zu lokalisieren und dann auszuschleusen.

Beide Werke von Constantia Tobepal wurden daraufhin komplett mit Inspektionssystemen und Fehlerverfolgungssystemen für alle Druckmaschinen, Laminieranlagen und Rollenschneider ausgestattet und nach dem Konzept „Industrie 4.0“ miteinander vernetzt. „Wir haben mit Constantia ein maßgeschneidertes Projekt durchgeführt und erfolgreich abgeschlossen”, erläutert Paolo De Grandis, Sales Director und Mitinhaber von Grafikontrol.

Präzise Erkennung und Darstellung von Fehlern

Die von allen Inspektionssystemen gesammelten Fehlerdaten befinden sich auf einem zentralen Server (NAS), der beide Systeme verwaltet und von jedem Arbeitsplatz aus zugänglich ist. Jede Rolle wird mit einem eindeutigen Identifikationscode registriert und entspricht einer Rollenkarte, die von der Qualitätskontrolle bearbeitet werden kann. Nach der digitalen Bereinigung werden die Daten jeder Rolle für die weitere Verwendung auf nachgeschalteten Anlagen wie beispielsweise Schneidemaschinen gespeichert.

Dort lädt der Bediener die zugehörige Rollenkarte herunter. Dabei handelt es sich um ein intuitives grafisches Dokument, auf dem alle erkannten Defekte durch Fotos, Abmessungen, Form und Position hervorgehoben sind. In diesem Zusammenhang sind die Positionsinformationen besonders wichtig, da auf deren Grundlage die Maschine automatisch genau an der Stelle anhält, die sich auf den zu beseitigenden Defekt bezieht.

Dies ist das Grundkonzept, das von Grafikontrol verwendet wird, auf dass das Druckfehlermanagement-System Easy-Tracker beruht. Es ist ein System, das in der Lage ist, einen Defekt präzise mit der Meterlänge der Rolle zu synchronisieren, in der er enthalten ist.

Das Fehlercodiersystem Easy-Tracker

Easy-Tracker ist das neueste Codiersystem zur Rückverfolgung von Fehlern während des gesamten Produktionsprozesses. Der Einsatz innovativer Hard- und Software, die vollständig von Grafikontrol entwickelt wurde, ermöglicht die exakte Beseitigung von Defekten in der Phase der Rollenkonfektionierung. Während Druck und Veredelung wird mit einem Hochgeschwindigkeits-Inkjet-Marker (bis zu 550m/min) in regelmäßigen Abständen ein variabler Code (Sync-Code) auf die Kante der laufenden Materialbahn appliziert. Er enthält individuelle Rollendaten wie Auftrags- und Rollennummer sowie die Gesamtlänge der Materialrolle.

Sobald das 100%-Inspektionssystem Progrex oder Lynex ein Defekt entdeckt, wird dessen Position auf der Bahn sofort auf dem nächstfolgenden Sync-Code vermerkt. Am Ende jeder fertigen Rolle generiert das System dann einen abschließenden Datenbericht, der alle Fehler und die zugehörigen Sync-Codes enthält.

Die hauptsächliche Aufgabe von Easy-Tracker besteht darin, alle Defekte während der verschiedenen Produktionsschritte zu erkennen, zu verfolgen und in einer Datei zu speichern. Eine spezielle Redaktionsstation des Qualitätskontrollsystems ermöglicht es dem Anwender, unterschiedliche Fehlertypologien nach Maßgabe spezieller Kundenanforderungen zu unterscheiden und zu filtern. Danach werden die ausgewählten Fehler während des abschließenden Schneidprozesses entfernt. Neben der Steigerung der Produktqualität wird mit diesem präzisen System auch die Effizienz von Maschinen und Anlagen für Veredelung und Weiterverarbeitung durch die automatischen Stopps und die Beseitigung von Defekten spürbar erhöht.

Dazu Nicolas Pons, Betriebsleiter von Constantia Tobepal: „Durch die Integration der TQC360-Lösung von Grafikontrol in den Produktionslinien unserer beiden Werke konnten wir nicht nur die Effizienz steigern, sondern vor allem die Mängelfreiheit unserer an die Kunden gelieferten Endprodukt sicherstellen. Darüber hinaus können durch den Einsatz dieser Lösung unsere Mitarbeiter nun mehr eigene Verantwortung für den gesamten Herstellungsprozess übernehmen.“

„Inspired by Technology“

Getreu seinem Motto „Inspired by Technology“ erweitert und verbessert Grafikontrol seine Systeme kontinuierlich, da technologische Entwicklungen permanent die Hardware verbessert und die Leistungsfähigkeit der eingesetzten Software steigert. Neue, innovative Lösungen, die sich derzeit in der industriellen Testphase in ihrer Beta-Version befinden, werden nach dem Beweis ihrer vollen Funktionsfähigkeit auf den entsprechenden Fachveranstaltungen dem Publikum und künftigen Anwendern vorgestellt.

Grafikontrol S.p.A. ist ein Unternehmen mit Sitz in Mailand, Italien, das sich seit 1969 auf die Entwicklung und Produktion von Systemen zur Kontrolle der Produktqualität in Druck und Verarbeitung konzentriert. Sie kommen vornehmlich an Druckmaschinen, Umrollern und Rollenschneidern sowie auf Laminier- und Metallisierungsanlagen sowie Extrudern zum Einsatz.

Weitere Informationen

Grafokontrol wird in Deutschland und in der Schweiz durch das Unternehmen print ‘n’ pack vertreten. Remo Friebe, Inhaber von print ‘n’ pack steht Ihnen für Fragen und weitere Informationen gerne zur Verfügung (info@print-n-pack.de).