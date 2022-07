Mehr Effizienz und Transparenz in der vollautomatischen Tiefdruckzylinderherstellung

Kaspar Walter: Cyon-Update

Das Cyon-Update erweitert die Module „Performance“ sowie „Transport and Alerts“ und unterstützt die Anwender mit zusätzlichen Daten für eine störungsfreie Tiefdruckzylinderproduktion. Das neue Dashboard informiert unter anderem über alle Transportgeräte in der vollautomatischen AutoCON-Fertigungslinie analog zu dem Modul „Performance“, indem deren Verfügbarkeit und Auslastung über ein visuelles Feedback klar und unmissverständlich angezeigt wird.

Das Optimierungs-Tool

Zusätzlich wurde für alle Alarmmeldungen in dem Dashboard ein neues Modul integriert, dass in Echtzeit eine genaue Übersicht über auftretende Störungen in quantitativer und qualitativer Hinsicht generiert. So informiert das Tool z.B. wie hoch in der Linie die Störungsanfälligkeit einer Anlage in Relation zu den anderen Produktionsanlagen ist, welche Art von Störung am häufigsten auftritt oder die höchste Ausfallzeit verursacht. Die daraus gewonnenen Erkenntnisse dienen dazu, die Effizienz und Produktivität der AutoCON-Linie weiter zu steigern. Darüber hinaus bilden diese Informationen die Grundlage, um die Länge der Intervalle für vorbeugende Wartungsarbeiten festzulegen. All das trägt dazu bei, den vollautomatischen Gesamtprozess „Tiefdruckzylinderherstellung“ zu optimieren und annähernd störungsfrei zu gestalten.

Die JobTracing-Funktion

Mit der neuen JobTracing-Funktion wird jeder Schritt in der Fertigung eines Tiefdruckzylinders transparent dargestellt und dokumentiert. Der Operator weiß mit diesem Tool immer genau Bescheid, wo und in welcher Phase der vollautomatischen Produktion sich der Zylinder aktuell befindet.