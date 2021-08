BST Group

Kompakte, integrative, hochpräzise Regelung flexibler Bahnen

Unter dem Namen FrameGuide stellt die BST Group einen neu entwickelten Drehrahmen für Materialbreiten von 800 mm bis 1800 mm vor, dessen „Sheet Metal“-Konstruktion unter anderem in der Druckindustrie, der Folienextrusion oder der Verpackungsherstellung signifikante Vorteile bietet. Im Ergebnis beansprucht der neue Drehrahmen deutlich weniger Platz und lässt sich flexibler in Maschinen einbauen. Gleichzeitig erhöht sein verwindungssteifer Aufbau die Präzision und die Leistungsfähigkeit in der Bahnlaufregelung.

„Der Markt fordert von Maschinenherstellern mehr und mehr Flexibilität, was die Komplexität vieler Maschinen erhöht. Je komplexer die Maschinen, desto weniger Spielraum gibt es in aller Regel beim Einbau von Komponenten, wie die in diesem Fall der Drehrahmen. Das hat uns veranlasst, das Thema Drehrahmen völlig neu zu denken. Unser neues Bahnlaufregelungskonzept ermöglicht alle Einbaulagen und bietet unseren Kunden bei der Integration der Bahnlaufregelung wesentlich mehr Flexibilität“, erklärt Ingo Ellerbrock, Leiter des Produktmanagements bei der BST Group in Bielefeld.

„Bislang weisen praktisch alle auf dem Markt angebotenen Drehrahmen mehr oder weniger die gleiche Konstruktion auf. Das Design des FrameGuides optimiert das bisherige Konstruktionsprinzip, indem es den festen und den beweglichen Rahmen in einer Ebene integriert. Der gesamte Drehrahmen ist nicht höher als die Umlenkrollen – und damit sehr kompakt. „Zudem lassen sich Zusatzkomponenten wie zum Beispiel unser Fühlerverstellgerät FVG POS 100 flexibel in den FrameGuides integrieren. Hinzu kommen variable Befestigungsmöglichkeiten mit Modulen von BST für die Bahnlaufregelung. Das alles erleichtert den Einbau der Drehrahmen in Produktionsmaschinen“, erklärt Ellerbrock die Vorteile der platzsparenden Konstruktion.

Weitere konstruktive Verbesserungen ermöglichen eine höhere Leistungsfähigkeit und Präzision in der Bahnlaufregelung mit dem FrameGuides. Letztlich kommt die höhere Genauigkeit auch der Nachhaltigkeit der Produktionsprozesse zugute, weil sie den Ausschuss in der Produktion weiter minimiert.

Der neue FrameGuides lässt sich sowohl in Neumaschinen einbauen als auch in älteren Maschinen nachrüsten. Wie bei allen Drehrahmenführungen der SmartGuide-Familie von BST erlaubt der modulare Aufbau der FrameGuides aus Standardkomponenten eine wirtschaftliche Ausführung kundenspezifischer Lösungen.



Auf der Fachpack 2021, die vom 28. bis zum 30. September in Nürnberg stattfindet, wird die BST Group nicht nur ihren FrameGuides-Drehrahmen live vorstellen, sondern es wird zum ersten Mal auch der neue Objektsensor CLS Cam 100 präsentiert.

