Gegen Produktpiraterie

Faller Packaging: Manipulationssichere Verpackungen als Sicherheitsgarant

Gefälschte Arzneimittel sind ein ernstzunehmendes globales Problem, unter dem sowohl Patienten als auch Pharmahersteller leiden. Faller Packaging hat sich dieser Herausforderung angenommen und entwickelt Verpackungslösungen mit dem Ziel, dass Fälschungen schnell und zuverlässig zu erkennen sind.

Laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) sind etwa zehn Prozent der weltweit verkauften Arzneimittel gefälscht, was zu einem enormen Vertrauensverlust in die pharmazeutische Industrie führt. Um Patienten und Marken zu schützen, müssen Unternehmen ihre Produkte mit Sicherheitsmerkmalen ausstatten, die Fälschungen schnell und problemlos erkennen lassen. Die Europäische Union hat mit der Fälschungsrichtlinie (FMD 2011/62/EU) bereits Maßnahmen ergriffen, die eine Serialisierung und eine manipulationssichere Erstöffnungsgarantie vorschreiben. Diese sind seit 2019 für alle in der EU vertriebenen Arzneimittel verpflichtend.

Anti-Counterfeiting im Fokus

Faller Packaging ist Experte für fälschungssichere Verpackungen. Mit einem breiten Portfolio an Anti-Counterfeiting-Technologien setzt der Spezialist für Faltschachteln, Packungsbeilagen, Etiketten und Kombiprodukte aus einer Hand mit seinen Lösungen alle regulatorischen Anforderungen um. Pharmahersteller können beispielsweise den Service von Faller Packaging nutzen, um ihre Faltschachteln und Etiketten mit allen gängigen Serialisierungs-Codes zu bedrucken. Dies ist besonders für kleine Chargen attraktiv, bei denen sich eine Serialisierung in der Abpacklinie nicht wirtschaftlich umsetzen lässt.

Die Serialisierung erfolgt durch einen 2D-Data-Matrix-Code, der alle relevanten Informationen enthält, darunter Produktcode, Seriennummer und Verfallsdatum. Ein weiteres zentrales Element des Fälschungsschutzes ist der Originalitätsverschluss. Dieser macht sichtbar, ob eine Verpackung bereits geöffnet wurde. Zudem bietet Faller Lösungen mit Tamper-Evident-Etiketten. Diese zeigen eindeutig an, ob ein Anwender versucht hat, die Packung zu öffnen.

Verpackungen mit erweiterten Sicherheitsmerkmalen

Ergänzend zu den gesetzlichen Vorgaben setzt Faller Packaging auf Prägungen, Stanzungen oder Mikrotexte. Aber auch spezielle Materialien, Sicherheitsfarben und Beschichtungen sorgen dafür, dass sich jede Packung eindeutig identifizieren, authentifizieren und rückverfolgen lässt.

Diese sichtbaren Kennzeichnungen sind schwer zu kopieren und ohne zusätzliche Hilfsmittel erkennbar. Um verdeckte Merkmale wie Mikrotext oder Cryptoglyph, also nicht mit dem bloßen Auge wahrnehmbare Merkmale zu entdecken, ist entsprechendes Equipment notwendig. Je nach Kundenwunsch lassen sich hierbei zudem Regeln zur Geheimhaltung berücksichtigen, die beispielsweise nur bestimmten Personen Zugriff auf die Informationen geben. Wer das Risiko noch weiter reduzieren will, kombiniert sichtbare und verdeckte Merkmale.

Recycelbar und fälschungssicher

Zum Sortiment gehört bei Faller Packaging ein recycelbares Papier-Verschlussetikett. Die halbtransparente Lösung besteht aus einem faserbasierten, sortenreinen Material – sie ist also vollständig wiederverwertbar. Zudem ist das Label fälschungssicher und entspricht damit der Norm EN 16679:2014. Manipulationen an der Verpackung lassen sich verhindern, indem das Etikett über der Einstecklasche der Faltschachtel positioniert wird. Eine Öffnung der Schachtel ist dadurch deutlich sichtbar. Durch einen speziell für Pharmaanwendungen entwickelten Kleber lässt sich das Label nicht rückstandsfrei entfernen. Auch das erhöht die Fälschungssicherheit und zeigt einen Öffnungsversuch eindeutig an.

Ebenfalls fälschungssicher sind Haftetiketten, auf die Faller Packaging eine hochwertige Sicherheitsfarbe im Digitaldruck aufbringt. Das Clevere an Invisible Ink: Sie ist nur unter UV-Licht zu erkennen. Unsichtbare Texte, variable Daten, Codes und Symbole lassen sich problemlos integrieren – sogar kombiniert und in einem Durchgang. Alle gängigen Papiere und Folien sind denkbar. Der Anwender kann das Label an jeder Stelle aufbringen, ob runde oder flache Oberflächen, maschinell oder manuell, auf Primär- oder Sekundärpackmitteln.

„Unsere Maßnahmen stehen im Zeichen der Sicherheit für Patienten und der Integrität der pharmazeutischen Lieferkette“, fasst Product Manager Benjamin Rist zusammen. „Wir wollen die Gefahren von Arzneimittelfälschungen signifikant reduzieren und das Vertrauen in legale Produkte bewahren.“