Flexo- und Digitaldruck: OnyxOmnia vereint das Beste aus beiden Welten

Drupa 2024: Uteco

Uteco präsentiert auf der Drupa in Live-Vorführungen seine neue hybride Druckmaschine OnyxOmnia, die speziell für die Verpackungsherstellung in kleinen und mittleren Auflagengrößen entwickelt wurde. Diese Maschine kombiniert die besten Eigenschaften von Flexo- und Digitaldrucktechnologie und bietet somit ein Höchstmaß an Automatisierung und Benutzerfreundlichkeit. Zusätzlich kann die Druckmaschine mit nachgeschalteten Druckwerken erweitert werden, die vielfältige Veredelungsmöglichkeiten bieten.

Ausgewogener Verfahrenseinsatz

Die OnyxOmnia nutzt CI-Flexodruckwerke für den Volltondruck und Inkjet-Digitaldruckeinheiten für den Druck der Prozessfarben (CMYK). Diese Kombination sorgt für niedrige Betriebskosten. Flexodruck ermöglicht den Einsatz von Farben mit großen und schweren Pigmenten (z.B. Metallic- und Effektfarben), während die Digitaldrucktechnologie für das Drucken variabler Daten eingesetzt wird.

Mit Druckgeschwindigkeiten von bis zu 400 m/min bedruckt die OnyxOmnia verschiedene Substrate. Die automatische Druck- und Registereinstellung erfolgt durch Aktive Start. Die maximale Bahnbreite beträgt 1300 mm. Das komplette Einrichten der Kombi-Druckmaschine, einschließlich mechanischem Rüsten und Farbwechsel, verkürzt sich im Vergleich zu herkömmlichen Flexodruckmaschinen um 33%.

Einsparung von Energie und Verbrauchsmaterialien

Dank der Active Pack-Technologien zur Einsparung von Energie und Verbrauchsmaterialien bietet die OnyxOmnia ein Höchstmaß an Nachhaltigkeit. Active Pack besteht aus Active Dry, Active Ink und Active Start. Mit diesen Technologien können Kunden von Uteco Einsparungen von bis zu 50 Prozent bei Energieverbrauch und Verbrauchsmaterialien erzielen, was die Betriebskosten senkt und die Nachhaltigkeit der Druckprozesse verbessert. Die einzigartige Konfiguration von Flexo-Zentralzylinder und Digitaldruckmotoren, die patentiert ist, ermöglicht sehr kurze Bahnwege des Bedruckstoffs in der Maschine.

Ergonomie

Die OnyxOmnia zeichnet sich durch ihre leichte Zugänglichkeit und geringe Höhe aus, was die Wartung und Reinigung erleichtert. Das ergonomische Cockpit lässt sich auf die Körpergröße des Maschinenbedieners einstellen. Ein einziges integriertes Bedienfeld ermöglicht die Steuerung sowohl der Flexo- als auch der Digitaldrucktechnik.