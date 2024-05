Flexo- und Lackplatten für den hochqualitativen Verpackungsdruck

Drupa 2024: Lucky Huaguang Graphics

Die Lucky Huaguang Graphics Co. Ltd, ein chinesisches Unternehmen mit Sitz in Nanyang City, Provinz Henan, wird auf der Drupa gemeinsam mit seiner deutschen Tochtergesellschaft Huaguang (Germany) GmbH ihr breites Produktspektrum an Flexo- und Lackplatten für die unterschiedlichsten Einsatzbereiche im hochqualitativen Verpackungsdruck vorstellen.

Das Portfolio von Lucky Huaguang Graphics umfasst eine Vielzahl von analogen und digitalen Fotopolymer-Flexodruckplatten sowie Lackplatten, die sich für Anwendungen mit wasser- oder lösemittelbasierten Druckfarben eignen. Besonders hervorzuheben sind die Flexodruckplatten mit integrierten Flat-Top-Dots, die eine herausragende HD-Druckqualität ermöglichen.

„Nicht nur das Interesse an unseren Flexodruckplatten ist sehr groß, auch unsere Lackplatten werden zurzeit stark nachgefragt“, so Heiko Ross, Sales Manager bei Huaguang (Germany). „Zahlreiche renommierte Verpackungsdruckereien haben vielversprechende Tests mit unseren Platten durchgeführt und setzen sie bereits erfolgreich für den Druck anspruchsvoller Verpackungen ein.“

Promodrucke für die Drupa im DFTA-TZ erstellt

„Damit sich die Drupa-Besucher von der hohen Leistungsfähigkeit unserer Flexo- und Lackplatten überzeugen können, haben wir verschiedene anspruchsvolle Promodrucke unter anderem auf der CI-Flexodruckmaschine im DFTA-Technologiezentrum in Stuttgart erstellen lassen. Die Drupa-Besucher sind herzlich eingeladen, auf unseren Stand zu kommen und die Drucke mit dem Fadenzähler kritisch in Augenschein zu nehmen“, führt Heiko Ross weiter aus.

Präsenz in Deutschland

In Deutschland wird Lucky Huaguang Graphics durch die Huaguang (Germany) GmbH mit Sitz in Willich vertreten. Heiko Ross ist seit Anfang des vergangenen Jahres Sales Manager für Flexo- und Lackplatten. Er fungiert als direkter Ansprechpartner für Kunden in der DACH- und BENELUX-Region und bringt umfassende Expertise in der Flexo- und Verpackungsdruckbranche mit.

Über Lucky Huaguang Graphics

Lucky Huaguang Graphics Co. Ltd, ein chinesisches Unternehmen mit Sitz in Nanyang City, Provinz Henan, wird auf dem deutschen Markt durch seine Tochtergesellschaft Huaguang (Germany) GmbH vertreten. Als Teil der Lucky Group, einem führenden staatlichen Unternehmen in der Herstellung von Offsetdruckplatten, grafischen Filmen und Flexodruckplatten, bringt Lucky Huaguang Graphics seine Expertise und innovative Technologie in die DACH-Region.

Gegründet im Jahr 1972 und mit über 5000 Mitarbeitern, hat sich Lucky Huaguang Graphics als weltweit führender Hersteller von Offsetdruckplatten (200 Millionen Quadratmeter) etabliert. Laut Lucky Huaguang Graphics bieten ihre Produkte eine hohe Qualität, Widerstandsfähigkeit und Leistung sowohl in der Druckvorstufe als auch in den Druckmaschinen. Aufgrund dieser Eigenschaften hat das Unternehmen enge strategische Vereinbarungen über die Herstellung von Druckplatten mit einigen der weltweit führenden Marken geschlossen. Das Unternehmen produziert jährlich 1,5 Millionen Quadratmeter Flexodruckplatten und ist das einzige in China, das Flexodruckplatten herstellt und dabei seine eigene Technologie einsetzt. Mit über 17 Patenten, 10 Zertifizierungen und zwei Industriestandards hat Lucky Huaguang Graphics sich als Vorreiter in der Branche positioniert. Seit diesem Jahr ist die Huaguang (Germany) GmbH Mitglied der DFTA (Deutscher Flexodruck Fachverband e.V.).

Halle 4, E30