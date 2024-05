Flexible und modulare Plattform für Digitalisierung und Automatisierung

Drupa 2024: Obility

Unter dem Motto „Wir versetzen Sie in die Lage, Ihre Geschäftsprozesse mit Ihrer eigenen Obility-Plattform ganzheitlich zu digitalisieren“ ist das Koblenzer Software-Haus Obility als Partner von Druckdienstleistern erstmals auf einer Drupa mit einem eigenen Messestand vertreten.

Modular und individuell

Mit ihrem ganzheitlichen Ansatz und der Vollständigkeit ihrer prozessorientierten, modular aufgebauten Funktionalität eröffnet die Obility-Lösung Druckdienstleistern alle Möglichkeiten, ihre Geschäftsprozesse zu digitalisieren, automatisieren, standardisieren und zu vereinfachen. Dabei lautet das vorrangige Ziel, mehr Aufträge bei weniger Aufwand produzieren zu können – und so in Zeiten schrumpfender Auflagen langfristig wettbewerbsfähig zu bleiben.

Anzeige

Obility ist im Markt einzigartig, weil diese browser-basierte Druckerei-Software der neuesten Generation Unternehmen der Druckindustrie die Möglichkeit bietet, eine individuelle Plattform für die Optimierung ihrer Geschäftsprozesse aufzubauen. Dabei lässt das Koblenzer Software-Haus seinen Kunden die Wahl, ihre Business-Plattform in einer Cloud oder On-Premise auf eigenen Server-Systemen zu betreiben.

Kürzere Auftragsdurchlaufzeiten, weniger Arbeitsaufwand

„Wir revolutionieren die Art und Weise, wie Druckdienstleister im Markt agieren können. Auf der Drupa präsentieren wir verschiedene Beispiele, die aufzeigen, in welchem Maße unsere Kunden ihre Auftragsdurchlaufzeiten verkürzen, ihren manuellen Arbeitsaufwand pro Auftrag minimieren, die Flexibilität ihrer Prozesse erhöhen und mit all dem ihre Rentabilität verbessern – indem sie ihre Geschäftsprozess digitalisieren und in Echtzeit steuern. Hier sind überall die Resultate beeindruckend. Und sie dokumentieren, dass es zur digitalen Transformation der Prozesse in der Druck- und Verpackungsproduktion keine Alternative gibt – unabhängig von der Größe und den Marktsegmenten, in denen Unternehmen agieren“, erklärt Obility-Geschäftsführer Frank Siegel. „Auch mit der Breite der Anwendungen, die inzwischen auf Obility-Plattformen bauen, dürften wir im Markt heute ein Alleinstellungsmerkmal haben.“

So haben nicht nur Druckdienstleister mit Offset-, Digital- und Großformatdruckmaschinen ihre Prozesse mit individuellen, auf Obility basierenden Plattformen neu aufgestellt und innovative Geschäftsmodelle realisiert. Vielmehr gilt das auch für Etiketten- und Verpackungshersteller. Darüber hinaus gibt es Projekte mit Faltschachtelherstellern.

In aller Regel binden die Druckunternehmen auf ihrer Obility-Plattform nicht nur ihre Mitarbeitenden, sondern auch ihre Kunden und Lieferanten direkt in ihre Prozesse ein, über Schnittstellen auch Partner wie zum Beispiel Kollegenbetriebe, Finanzdienstleister oder Paketdienste. Einige Kunden vernetzen über Obility sogar mehrere Produktionsstandorte und steuern diese zentral.

ERP-Funktionalität und mehr

Viele Kunden des Software-Hauses bilden ihre Geschäftsprozesse inzwischen vollständig über Obility ab. Das beginnt bei ihrem Auftragswesen und ihrer ERP-Funktionalität (Enterprise Resource Planning) – einschließlich der schnellen automatischen Kalkulation und Ermittlung der jeweils optimalen Produktionswege – und reicht über ihre Produktionsplanung und -steuerung hinweg bis hin zum Fulfillment inklusive Lagerhaltung und -verwaltung. Manche Obility-Kunden beschäftigen weniger als zehn Mitarbeitende. Andere sind große Betriebe mit mehreren hundert Mitarbeitenden und verschiedenen Geschäftsbereichen. Viele von ihnen unterhalten offene Online-Shops und/oder geschlossene B2B-Portale, deren Prozesse über die eigene Obility-Plattform automatisiert sind.

Doch mittlerweile entscheiden sich längst nicht mehr nur Druckunternehmen, die im Online-Geschäft ihre Produkte anbieten, für eine Partnerschaft mit Obility. Sondern auch klassische Druckdienstleister nutzen eine Obility-Plattform als ERP, weil sie mit der Funktionalität dieses Systems in idealer Weise ihre internen Prozesse optimieren und so ihre Auftragsdurchlaufzeiten verkürzen.

In seine kontinuierliche Verfeinerung und Erweiterung fließen in aller Regel auch individuelle Kundenwünsche ein. Zum Beispiel in der Verpackungs- und Etikettenherstellung leistet Obility bei der Digitalisierung von Prozessschritten immer wieder gemeinsam mit seinen Kunden Pionierarbeit. Auf der Drupa wird das Unternehmen jüngste Innovationen aus den unterschiedlichen Bereichen der Druck- und der Verpackungsproduktion sowie neue Schnittstellen für die Integration mit Lösungen anderer Software-Hersteller präsentieren.

„Auf unserem Messestand bekommen unsere Besucherinnen und Besucher die Möglichkeit, unser Team persönlich zu treffen und mit unseren Experten zu erörtern, wie sie mit uns ihre individuellen Plattformen entwickeln und so ihre digitale Transformation angehen können. Interessenten können sich bereits jetzt auf unserer Webseite Termine für exklusive Demos buchen“, so Siegel.

Buchen Sie einfach auf der Obility-Webseite Ihren individuellen Termin für exklusive Demos auf dem Drupa-Stand – KLICKEN SIE HIER

Halle 7a, Stand A03

Über Obility

Einfach Business einfach machen – mit diesem Anspruch entwickelt die Obility GmbH mit Sitz in Koblenz seit mehr als 15 Jahren Software für optimierte Geschäftsprozesse in Druckbetrieben. Inzwischen umfasst die Obility-Plattform ein einzigartiges Angebot web-basierter Software-Funktionen bzw. Software-Lösungen für die Automatisierung grafischer Produktion und die Realisierung innovativer Online-Print-Geschäftsideen. Dabei steigert die plattformunabhängige Print Business-Software mit ihrer umfassenden SMART MIS-/ERP 2- und Web-to-Print-Funktionalität signifikant die Produktivität und Effizienz sowohl unternehmensinterner als auch unternehmensübergreifender Geschäftsprozesse. Die modulare Struktur der Obility-Plattform erlaubt es Kunden, aus der umfassenden Funktionalität die Möglichkeiten auszuwählen, die ihre Geschäftsmodelle am besten unterstützen. Über die offenen Schnittstellen der Plattform wiederum integrieren sie nahtlos unter anderem Kunden, Lieferanten, Logistik-Dienstleister oder Payment Provider. Eine Besonderheit der Print Business-Software ist die Flexibilität, mit der Kunden ihre Prozesse ohne großen Programmier- und Kostenaufwand individuell anpassen können. Das Obility-Team besteht aus mehr als 20 IT-Experten, Software-Entwicklern, kaufmännischen Beratern und erfahrenen Branchenspezialisten. Mit ihrer Kompetenz und im Dialog mit den Kunden entwickeln sie die Funktionalität der Obility-Plattform kontinuierlich weiter.