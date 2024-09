Wiederaufnahme der Produktion nach umfangreichem Umbauarbeiten

Model Sachsen Papier

Nach einer unerwarteten sechsmonatigen Verzögerung hat die Model Sachsen Papier GmbH in Eilenburg die Produktion ihrer Papiermaschine wieder gestartet. Nun läuft eine der modernsten Anlagen weltweit für die Herstellung von Wellpappenrohpapier.

Der Start war mit vielen Herausforderungen verbunden, doch das Unternehmen gab bekannt, dass am Anfang September nach 14 Monaten Umbauzeit das erste Wellpappenrohpapier erfolgreich auf dem Tambour aufgewickelt wurde.

Anzeige

Ursprünglich war die Inbetriebnahme für das Frühjahr und später für den Sommer vorgesehen, doch mehrere Verzögerungen traten während des umfangreichen Projekts auf, in das zeitweise bis zu 850 Fachkräfte eingebunden waren. Die Geschäftsführer Jürgen Lemke und Dirk Schwarz sowie die mehr als 270 Mitarbeiter freuen sich nun über den Re-Start: „Dies ist ein bedeutender Meilenstein für uns. Der Umbau umfasste das gesamte Werk, von der Abwasseraufbereitung über die Stoffaufbereitung mit zwei neuen Auflösetrommeln. Das Herzstück war die nahezu vollständige Erneuerung der Papiermaschine, einschließlich des Stoffauflaufs und der Pressenpartie mit einem neuen Konzept für leichtgewichtige Papiere sowie dem Sizer. Zudem haben wir einen neuen Rollenschneider und ein automatisiertes Kranlager mit einer Kapazität von bis zu 60.000 Tonnen integriert.“

Die Papiermaschine in Eilenburg hat seit 1994 Zeitungs- und Flyerpapier produziert, und künftig wird eine jährliche Produktionsmenge von rund 630.000 Tonnen angestrebt, die größtenteils an die Model-Wellpappenwerke geliefert wird. „Wir leisten damit einen erheblichen Beitrag zur Nachhaltigkeit, da unser Papier aus 100 Prozent Altpapier hergestellt wird und die leichten Flächengewichte eine Rohstoffreduktion in der Wellpappe ermöglichen“, so das Unternehmen. Das Werk wird sich künftig auf die Herstellung leichtgewichtiger Papiere konzentrieren und verfolgt aktiv das Ziel der CO₂-Reduzierung. Mit innovativen Ansätzen in der Zusammensetzung der Wellpappe will Model zudem als Trendsetter in der Branche auftreten und neue Impulse für den Markt der Wellpappenverpackungen setzen.

Die Stilllegung der Papiermaschine und der Beginn des Umbaus im Sommer 2023 markierten das Ende einer Ära auf dem Schanzberg, wo seit 1994 Papier für die Zeitungsproduktion sowie Flyer- und Werbedruck hergestellt wurde, zunächst unter dem Label Sachsen-Papier Eilenburg GmbH und später unter dem finnisch-schwedischen Konzern Stora Enso. Seit 2021 führt die Schweizer Model Holding AG die Geschäfte am Schanzberg und investiert rund 300 Millionen Euro in die Neuausrichtung des Werks.