Welche Entwicklungen, Trends und Herausforderungen erwarten Sie persönlich für die Verpackungsdruckindustrie im Jahr 2025?“

Burkhard Gerken (Regional Technical Sales, XSYS Germany GmbH)

Ich glaube, dass die Verpackungsindustrie ein moderates Wachstum erleben wird. Wer davon profitiert, hängt maßgeblich davon ab, wie flexibel und vorausschauend Unternehmen auf die kommenden Herausforderungen reagieren. Es gibt einige zentrale Themen, die den Erfolg oder Misserfolg maßgeblich beeinflussen werden: Nachhaltigkeit, verändertes Konsumverhalten und Innovation.

Nachhaltigkeit bleibt ein Schlüsselthema. Hier stehen Aspekte wie Kreislaufwirtschaft, ressourcenschonende Materialien, Recycling und CO₂-Reduktion im Mittelpunkt. Es gilt, Strategien und Lösungen zu entwickeln, die diesen Anforderungen gerecht werden.

Wir bei XSYS haben mit unseren Flexodruckplatten nyloflex eco ACT und nyloflex eco FAC bereits erste Schritte unternommen. Beide Plattentypen bestehen je nach Stärke aus bis zu 29 % nachwachsenden Rohstoffen. Zudem ermöglicht eine bis zu 20 % schnellere Verarbeitung eine deutliche Reduzierung des Energieverbrauchs. Dies ist nur der Anfang – wir arbeiten intensiv an weiteren nachhaltigen Lösungen.Darüber hinaus setzen wir auf Mehrwegverpackungen, um den CO₂-Ausstoß zu verringern.

Automatisierung spielt eine entscheidende Rolle bei der Effizienzsteigerung. Mit unserer Catena+-Linie für die vollautomatisch Herstellung von Flexodruckplatten verfolgen wir eine „schlanke“ Produktion, welche die Gesamtanlageneffizienz (OEE) steigert und den Durchsatz optimiert. Vordefinierte Konfigurationen minimieren falsche Einstellungen und reduzieren Handhabungsfehler. Zudem trägt eine intelligente Trocknersteuerung zur Energieeinsparung bei.

Das Konsumverhalten ändert sich ebenfalls, was neue Anforderungen an die Verpackungsindustrie stellt. Die Zunahme von Single-Haushalten erfordert eine größere Vielfalt an Verpackungsgrößen und -mengen. Der demografische Wandel bringt unterschiedliche Bedürfnisse hinsichtlich Produkt- und Verpackungstypen mit sich. Durch die zunehmende Urbanisierung erwarten Konsumenten neue Eigenschaften und Funktionen von Verpackungen.

Dies sind die aktuellen Herausforderungen, denen wir uns stellen müssen. Mit der Zeit werden sich diese Anforderungen weiterentwickeln, und wir werden erneut reagieren müssen, um wettbewerbsfähig zu bleiben.