Wechsel in der Geschäftsführung bei Clarus Films

Vincent Morgner wird neuer CEO

Führungswechsel bei der Clarus Films GmbH: Vincent Morgner tritt Ende 2024 die Position des CEO an. Morgner folgt auf Norman Thom, der in Anfang 2025 als CEO zu einem globalen Unternehmen der Batterie- und Energiespeicherindustrie wechselt.

Vincent Morgner wird CEO der Clarus Films GmbH und arbeitet zukünftig im Tandem mit Markus Mondani (COO) in der Geschäftsführung des Unternehmens. Als bisheriger Chief Sales Officer verfügt Morgner über eine umfassende Expertise im Unternehmen und dessen Marktumfeld. Er war maßgeblich an der Weiterentwicklung der Business Units Converting und Retail beteiligt und betreut zahlreiche Key Accounts.

Anzeige

Vor seinem Einstieg bei Clarus Films war Vincent Morgner bei der Ferrostal Metals GmbH für die Division Non-Ferrous Metals & Plastics verantwortlich, wo er durch gezielte M&A-Aktivitäten einen entscheidenden Beitrag zur Vergrößerung der Gruppe beigetragen hat.

Co-Geschäftsführer Markus Mondani: „Mit dem Weggang von Norman Thom verliere ich einen sehr geschätzten und erfahrenen Kollegen, der Clarus Films in den vergangenen 10 Jahren intensiv geprägt hat. Gleichzeitig gewinne ich mit Vincent Morgner erneut einen kompetenten und versierten Sparringspartner. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit ihm unseren Weg als Value Added Reseller erfolgreich fortzusetzen.“

Norman Thom verlässt das Unternehmen auf eigenen Wunsch und wechselt Anfang 2025 in die Batterie- und Energiespeicherindustrie. Während seiner Geschäftsführertätigkeit konnte sich Clarus Films nachhaltig im Umfeld kreislauforientierter und ressourcensparender Verpackungslösungen positionieren. Das Unternehmen ist unter anderem führend im Handel mit flexiblen Barrierepapieren und entwickelt maßgeschneiderte Verpackungslösungen in diesem Bereich. Unter Norman Thom wurde Clarus Films erfolgreich von einem inhabergeführten Unternehmen in eine neue Gesellschafterstruktur überführt.

Über Clarus Films

Die Clarus Films GmbH ist Europas führender unabhängiger Anbieter von unbedruckten Verpackungen und technischen Folien. Das Unternehmen befindet sich im Besitz von PREMIUM Equity Partners und dem Co-Investor Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG.

Clarus Films ist als Value Added Reseller strategisch in der Wertschöpfungskette der Verpackungsindustrie positioniert und arbeitet eng mit Herstellern und Veredlern von Folien und Papier sowie mit industriellen Verarbeitern und Endverbrauchern zusammen.

Das Unternehmen vertreibt eine breite Auswahl an unbedruckten Verpackungs- und Kaschierfolien sowie flexiblen Barrierepapieren, die aus herkömmlichen Materialien und aus recycelbaren, erneuerbaren und kompostierbaren Rohstoffen hergestellt werden. Ergänzend dazu vertreibt Clarus Films entsprechende Verpackungsmaschinen und komplettiert auf diese Weise sein Produktportfolio.