Clarus Films – ein innovativer Distributor mit Mehrwert

Interview mit Vincent Morgner, Chief Sales Officer (CSO) von Clarus Films

In der Wertschöpfungskette des Folienmarktes versteht sich Clarus Films als „Value Added Reseller“ für zeitgemäße Verpackungslösungen und damit als Schnittstelle zwischen Hersteller und Anwender. Die Kunden werden bestmöglich beraten und zuverlässig beliefert. Diese explizite Kundenorientierung und Verlässlichkeit sowie ein stetig wachsendes Angebot nachhaltiger Lösungen macht Clarus Films in der aktuellen Weltlage umso mehr zu einem wertvollen und zukunftsgerichteten Partnerunternehmen – auch für Drucker und Converter. Die Redaktion von Flexo+Tief-Druck sprach mit Vincent Morgner, Chief Sales Officer (CSO) von Clarus Films.

Die Clarus Films GmbH ist seit über 40 Jahren in der Verpackungsindustrie tätig und gehört heute mit einem Jahresumsatz von über 70 Mio. Euro und rund 70 Mitarbeitern zu den größten Distributoren und Weiterverarbeitern unbedruckter Verpackungsfolien, technischer Folien und Verpackungspapieren in Europa.

Auf der Fachpack 2022 in Nürnberg (27.-29. September) wird der Reseller gemeinsam mit Koehler Paper dem europäischem Fachpublikum sein großes Produkt- und Leistungsspektrum präsentieren (Halle 4, Stand 364).

Geschäftsfelder und Kundenstruktur

Als Reseller bietet Clarus Films eine breite Palette von Folien- und Papiersubstraten an. Sie werden geliefert entweder auf Großrollen zur Weiterverarbeitung oder als konfektionierte Fertigrollen für individuelle Endanwendung.

Im Bereich der Rollenmaterialien verteilt sich die Geschäftstätigkeit auf die Bereiche Großrollen zur Weiterverarbeitung, Fertigrollen für Endanwendungen sowie Konfektionierung wie Schneiden oder Mikro- bzw. Makroperforation. Die Folienprodukte zur Herstellung flexibler Verpackungen kommen sowohl in den Bereichen Food und Non-Food zum Einsatz. Die Kundenstruktur gliedert sich in Endanwender Wiederverkäufer und Weiterverarbeiter.

Aktuell vermarktet Clarus Films etwa 24.000 Tonnen an Folienprodukten pro Jahr und verzeichnet nach wie vor ein jährliches Volumenwachstum. Das Unternehmen hat einen Stamm von über 2000 aktiven Kunden, viele davon mit langjähriger Bindung. Für die weitere Entwicklung wurde als Ziel gesetzt, bis 2025 die Anzahl der Standorte in Europa auf drei zu erhöhen, um damit zum europaweit größten Reseller aufzusteigen. Erreicht werden soll dieses Ziel mit der Einführung neuer Produkte, der Implementierung einer europaweiten Vertriebsstruktur, dem Ausbau des Großrollenhandels und der Infrastruktur sowie durch Unternehmenszukäufe.

Angesichts unterbrochener Lieferketten in vielen Industriebereichen, wie will Clarus Films die Versorgungssicherheit aufrechterhalten?

Vincent Morgner: Angesichts der aktuellen politischen und wirtschaftlichen Situation gewinnt dieser Aspekt eine zunehmend entscheidende Bedeutung im Verhältnis zwischen Lieferant und Kunde. Die Liefersicherheit von Clarus Films beruht auf mehreren verlässlichen Säulen. Zunächst verfügen wir über ein weltweites, langjährig gewachsenes Netzwerk von Partnern für alle Substrate. Dies bedeutet auch, dass wir in der Regel mehrere Lieferanten pro Substrat zur Hand haben, um bei Bedarf auf verschiedene Lieferquellen zurückgreifen zu können. Darüber hinaus erweitern wir unsere Lagerflächen, um somit im Zusammenwirken mit dem Angebot an Konsignationslägern und Call-Offs stockenden Lieferketten entgegenzuwirken. Falls einmal die gewünschte Substratbreite nicht am Lager ist, sind unsere Schneideanlagen entsprechend reaktionsschnell ausgelegt. Hierfür verfügen wir über ein sehr flexibles und einsatzbereites Team von Mitarbeitern. Grundsätzlich ist Cla­rus Films ein finanz- und investitionsstarker Partner.

Wie lässt sich die Zukunftsstrategie von Clarus Films kurz beschreiben und was ist an Weiterentwicklung zu erwarten?

Vincent Morgner: Wie bei vielen anderen Unternehmen auch, gehören für Clarus Films die Themen Nachhaltigkeit und Digitalisierung zu den Kernbereichen seiner Zukunftsstrategie. Als marktorientiertes Unternehmen werden wir unsere Produktpalette weiter ausbauen, um sie damit noch besser den Wünschen der Kunden anzupassen wie auch den Nachhaltigkeitsanforderungen gerecht zu werden. Dies zeigt sich auch in der Aufnahme flexibler Barriere-Papieren und MDO-Folien in das aktuelle Sortiment sowie unserer kontinuierliches Bestreben, den CO 2 -Fussabdruck weiter zu verringern. Beim Thema Digitalisierung stehen Effizienzsteigerung sowie die Optimierung der Transparenz von Warenströmen im Vordergrund. Bereits in diesem Jahr wurden mehrere Projekte angestoßen, die voraussichtlich in der 1. Hälfte 2023 abgeschlossen werden. Zusammen mit weiteren Aktivitäten wird sichergestellt, dass auch die nächsten Jahre für Clarus Films von stätigen Weiterentwicklungen geprägt sein werden.

Herr Morgner, vielen Dank für das Interview.

Für weitere Informationen steht Ihnen Vincent Morgner gerne zur Verfügung (Morgner@Clarus-Films.com)

