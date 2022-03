Industrievereinigung Kunststoffverpackungen

Viele Unternehmen befürchten Liquiditätsprobleme

Die Industrievereinigung Kunststoffverpackungen (Bad Homburg) warnt davor, dass viele mittelständische Unternehmen in Liquiditätsschwierigkeiten geraten könnten. „Die sprunghaft angestiegenen Erdgaspreise und die hoch volatilen Strompreise verteuern unmittelbar die Herstellung von Verpackungen und Folien aus Kunststoff. Außerdem haben bereits einige Rohstoffhersteller drastische Preiserhöhungen für wichtige Rohstoffe wie Polyamid und EVOH angekündigt, die z.B. für Lebensmittelverpackungen unersetzbar sind. Die Kosten lassen sich, wenn überhaupt, oft nur mit großem Zeitverzug an die Kunden weitergeben“, schreibt der Verband in einer Pressemitteilung.

Diese Konstellation berge für viele mittelständische Unternehmen derzeit Liquiditätsprobleme. „Während die Rohstofflieferanten auf eine Bezahlung innerhalb einer Woche bestehen, lassen sich die Kunden unserer Mitglieder häufig mehrere Monate lang Zeit, um die Rechnungen zu begleichen“, so Dr. Martin Engelmann, Hauptgeschäftsführer der IK Industrievereinigung Kunststoffverpackungen. „In der aktuellen Krise überfordert diese Finanzierungslücke die Möglichkeiten vieler mittelständischen Hersteller. Wir appellieren daher sowohl an die Rohstofflieferanten als auch die Kunden, ihre Zahlungsziele kurzfristig anzupassen“, so Engelmann. Insgesamt müsse der Markt aus Sicht der IK „schneller und flexibler auf die immer neuen Krisen reagieren“.

Rohstoffverknappung und Energiepreissteigerung “existenzbedrohend”

„So verschärfen die Folgen des furchtbaren Kriegs in der Ukraine die Situation der Kunststoffverpackungshersteller, die bereits seit einem Jahr unter Rohstoffverknappung und dramatisch gestiegenen Energiepreise leiden. Viele mittelständische Unternehmen der Branche sehen sich in ihrer Existenz bedroht.“, erklärt Dr. Engelmann unter Verweis auf eine aktuelle Mitgliederumfrage. Knapp 80 Prozent der Verpackungshersteller schätzen die aktuelle Ertragslage als „schlecht“ ein.

„Wenn sich die Produktion aufgrund der hohen Energie- und Rohstoffkosten nicht mehr lohnt und Maschinen abgeschaltet werden, drohen wichtige Lieferketten zu zerreißen“, warnt Engelmann und weist auf die Bedeutung von Kunststoffverpackungen für die Versorgung der Bevölkerung mit Lebensmitteln und Arzneimitteln hin. „In der Corona-Pandemie hat die Politik erkannt, dass Verpackungen „systemrelevant“ sind. Diese Einsicht gilt auch in der aktuellen Krise“, fordert Engelmann und verweist auf konkrete Vorschläge des Bündnisses Faire Energiewende an die Politik.

