Uwe Roehrhoff übernimmt interimistisch die Position des CEO

Führungswechsel bei Constantia Flexibles

Der Aufsichtsrat von Constantia hat den Prozess für einen CEO-Wechsel eingeleitet.

Uwe Roehrhoff, Mitglied des Aufsichtsrats von Constantia Flexibles, wird das Unternehmen durch die Übergangsphase zu führen. Seine über mehr als 30 Jahre Branchenerfahrung und langjährige Erfahrung im Aufsichtsrat von Constantia Flexibles macht ihn bestens dafür geeignet.

Ein neuer CEO wurde vom Aufsichtsrat von Constantia Flexibles bereits ausgewählt und wird voraussichtlich Anfang 2025 die Position antreten.

Telmo Valido, Partner bei One Rock Capital Partners, dem Finanzinvestor von Constantia Flexibles, erklärt: „Im Namen des Aufsichtsrats und von Constantia Flexibles möchten wir Pim Vervaat für seine bedeutenden Verdienste seit seinem Eintritt in das Unternehmen vor vier Jahren danken und ihm alles Gute für seine zukünftigen Vorhaben wünschen.“ Weiter fügt er hinzu: „Wir haben volles Vertrauen in die Führung von Constantia Flexibles und sind überzeugt, dass das Unternehmen in der Zukunft Großes erreichen wird.“