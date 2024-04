Übernahme von Hadepol Flexo durch Coveris

Flexible Verpackungen

Coveris hat Hadepol Flexo, einem in Polen ansässigen Hersteller von hochwertigen flexiblen Papier- und Folienverpackungen, übernommen.

Hadepol Flexo ist – nach den jüngsten Akquisitionen von Produktionsstandorten in Ungarn, Polen und Tschechien – bereits die vierte Übernahme des Verpackungsherstellers Coveris in CEE. Das Unternehmen setzt damit seinen Wachstumskurs und seine Strategie, in ausgewählte Regionen und Märkte zu investieren, weiter fort.

Anzeige

Hadepol Flexo wurde 1994 gegründet. Das Unternehmen betreibt zwei Produktionsstätten in Rypin (Polen), ist auf die Herstellung von folien- und papierbasierten Verpackungslösungen für Bäckereien und Supermärkte spezialisiert und produziert vor allem für den polnischen Markt.

Die Übernahme bedarf noch der üblichen wettbewerbsrechtlichen Genehmigung und wird voraussichtlich bis Mitte des zweiten Quartals 2024 abgeschlossen sein.

Über Coveris

Coveris ist ein führendes europäisches Verpackungsunternehmen. Es stellt für einige der angesehensten Marken weltweit flexible Verpackungslösungen her, die eine Vielzahl an Produkten schützen: von Lebensmitteln über Tierfutter, medizinischen Gütern, bis hin zu industriellen und landwirtschaftlichen Produkten. Coveris ist in drei Geschäftsbereiche organisiert, die sich jeweils auf Folien (Films), flexible Verpackung (Flexibles) und Papierverpackungen (Paper) konzentrieren. Coveris hat vor Kurzem hat ReCover gegründet. Dieser eigenständige Geschäftsbereich bündelt alle Schritte der Abfallbeschaffung und -verarbeitung sowie des Kunststoffrecyclings und schließt so den Kunststoffkreislauf. Mit Hauptsitz in Wien, unterhält Coveris 30 Niederlassungen mit insgesamt 4000 Mitarbeiter in der EMEA-Region.