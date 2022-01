Die European Rotogravure Association (ERA) veranstaltet im Sommer ein Tiefdruck-Seminar

Tiefdruck zum Anfassen

Das ERA-Seminar “Tiefdruck zum Anfassen – Eine Einführung in die Herstellung von Tiefdruckzylindern mit praktischen Übungen und Druckdemonstrationen“ an der Hochschule der Medien (HdM) in Stuttgart findet am

6. und 8. Juli 2022 (englischsprachiges Seminar) und

am 13. und 15. Juli 2022 (deutschsprachiges Seminar) statt.

Die beiden Seminare dauern jeweils 2,5 Tage und richten sich an Mitarbeiter aus der Tiefdruckproduktion und den Lieferketten, die mehr über den Tiefdruckprozess gewinnen möchten. Die Teilnehmerzahl ist auf sieben Personen pro Kurs begrenzt. Dies ermöglicht jedem Teilnehmer, aktiv an den einzelnen Produktionsschritten teilzunehmen, was zu einem besseren Verständnis des gesamten Workflows beiträgt.

Anmeldeschluss ist der 22. Juni 2022.

Sie möchten mehr über das ERA-Seminar erfahren. Dann klicken Sie hier.

Und hier geht´s zur Anmeldung.