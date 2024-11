Technologien, Chancen und Wandel in der Druckbranche

innoPRINT Leipzig 2024

Rund 100 Fachbesucher nahmen an der diesjährigen innoPRINT Leipzig 2024 teil, die an der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur (HTWK) Leipzig stattfand. Das Symposium bot eine vielseitige Plattform für den Austausch zwischen Wissenschaft und Industrie, wobei zentrale Zukunftsthemen der Druckindustrie im Fokus standen. Themen wie Fachkräftemangel, die Einführung einer 4-Tage-Woche und der Einsatz innovativer Technologien wie Extended Reality (XR), Künstliche Intelligenz (KI) und Telearbeit (Homeoffice) wurden umfassend diskutiert.

Den Auftakt bildete ein Vortrag von Dr.-Ing. Thomas Löffler von der Technischen Universität Chemnitz. Unter dem Titel „XR, KI und Telearbeit – Megatrends in der Arbeitswelt“ gab er einen detaillierten Einblick in die Entwicklungen und Herausforderungen moderner Arbeitswelten. Anhand konkreter Anwendungsbeispiele, wie dem Einsatz von Robotern und virtuellen Umgebungen für Inspektion, Wartung und Reparatur in der Druckindustrie, verdeutlichte er, wie fortschrittliche Technologien die Arbeitswelt transformieren und neue Möglichkeiten schaffen können.

Ein weiteres Highlight waren die praxisorientierten Beiträge von Falk Teßmer und Philipp Dietrich von der Firma Posterlounge Leipzig. Sie stellten Strategien zur Gewinnung und Bindung neuer Mitarbeiter vor und betonten die Bedeutung einer modernen und ansprechenden Unternehmenskultur, um dem Fachkräftemangel zu begegnen. Ihre Ansätze stießen auf großes Interesse und boten wertvolle Anregungen für Unternehmen, die den Herausforderungen der modernen Arbeitswelt aktiv begegnen möchten.

In der anschließenden Podiumsdiskussion zum Thema „Arbeitswelt – Wandel und Chancen“ wurde die Zukunft der Arbeitswelt aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet. Neben den Referenten beteiligte sich auch Henry Pohling von Giesecke & Devrient und bereicherte die Diskussion mit weiteren Einblicken. Die rege Beteiligung des Publikums unterstrich das große Interesse an den Veränderungen und Chancen in der Arbeitswelt. Dabei wurde deutlich, dass die Branche vor einem tiefgreifenden Umbruch steht, der innovative Lösungen erfordert.

Den Abschluss des Symposiums bildete die Präsentation „Ideen aus der Forschung“, in der drei junge Absolventen des iP³ Leipzig ihre aktuellen Forschungsarbeiten vorstellten. Ihre kreativen und wegweisenden Ansätze hinterließen einen bleibenden Eindruck und zeigten das große Potenzial der Nachwuchsforschung für die Weiterentwicklung der Branche.

Das Symposium innoPRINT Leipzig, organisiert vom Institut iP³ Leipzig der HTWK Leipzig, dem Sächsischen Institut für die Druckindustrie und dem Verband Druck + Medien Mitteldeutschland, überzeugte auch in diesem Jahr durch fundierte Inhalte und eine professionelle Organisation. Die Teilnehmenden freuen sich bereits auf das nächste Symposium, das für den 8. November 2025 geplant ist.