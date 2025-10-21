Statement von Dario Urbinati, CEO der Gallus Gruppe, zur Labelexpo Europe 2025

Erfolgreiche Messe und starke Nachfrage

„Heidelberg und Gallus haben in diesem Jahr eine erfolgreiche Labelexpo Europe 2025 gefeiert, geprägt von einer starken Nachfrage im gesamten System-to-Compose-Portfolio. Dies unterstreicht das Engagement unseres Unternehmens, Innovation und Transformation im gesamten Etikettensektor und schmalbahnigen Verpackungsdruck voranzutreiben. Wir sind sehr zufrieden mit der Marktresonanz und der Kundenbindung, die wir auf der diesjährigen Messe gesehen haben. Die Präsentation von drei wichtigen Innovationen auf dieser globalen Bühne und ihre Resonanz haben die Nachfrage und die Bereitschaft der Branche für die nächste Generation intelligenter, vernetzter Drucklösungen noch verstärkt. Mit diesen neuen Lösungen machen wir die Vorteile digitaler und hybrider Technologien für Unternehmen entlang der gesamten Wertschöpfungskette sowohl zugänglich als auch wirtschaftlich tragfähig.“

Hybride Produktionslösungen

„Mit Geschwindigkeiten von bis zu 100 m/Minute setzt die Gallus Five einen neuen Maßstab in der hybriden Produktion auf industriellem Niveau und bietet erhebliche Produktivitäts- und Leistungssteigerungen, während die Gallus Alpha einen sicheren, zugänglichen Einstieg für Unternehmen bietet, die ihre ersten Schritte in die Digitalisierung machen, oder für diejenigen, die bisher Schwierigkeiten hatten, dies zum Laufen zu bringen.“

Gallus Print Academy: Fachwissen für die nächste Generation

„Die neue Vor-Ort-Schulungsinitiative unseres Unternehmens, die Gallus Print Academy, unterstützt Kunden bei der Umstellung auf intelligentes, vernetztes Drucken, entwickelt Fachwissen und hilft dabei, das Druckpotenzial der nächsten Generation zu erschließen. Diese Initiative sind ein Beispiel für unser Engagement, die Branche auf allen Ebenen voranzubringen, und wir freuen uns insbesondere jetzt, wo wir sehen, wie gut sie angenommen wurden, zu beobachten, wie sich die Auswirkungen in der realen Welt in den kommenden Monaten und Jahren entfalten.“

Marktreaktion und Bestätigung der Strategie

„Es gab in der gesamten Branche große Vorfreude darauf, wie sich die erste Labelexpo in Barcelona entwickeln würde, und aus Sicht von Heidelberg und Gallus – von der Marktreaktion und dem Feedback bis hin zu den Produktverkäufen, sowohl bei neuen als auch bestehenden Lösungen – hat das Ergebnis die Erwartungen übertroffen, mit starken Verkäufen über unser gesamtes Portfolio hinweg.

Unsere Erfahrungen auf der diesjährigen Messe bestätigen, dass der Markt trotz der anhaltend schwierigen Bedingungen für Etiketten- und Verpackungsdruckunternehmen floriert. Es ist sehr ermutigend zu sehen, wie sich unsere Kunden anpassen, innovativ sind und gedeihen, und wir freuen uns, Teil dieser Reise zu sein.“

Vorführungen der Gallus Five im Experience Center

„Die Gallus Five ist bereits für die Installation im Gallus Experience Center vorgesehen und wird Ende dieses Quartals für Vorführungen zur Verfügung stehen, um unseren Kunden die Möglichkeit zu geben, die nächste Generation der hybriden Produktion aus erster Hand zu erleben.“