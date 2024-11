SOMA lädt zum Tag der offenen Tür ein

Flexodruck

SOMA, ein globaler Anbieter von Lösungen für den Flexodruck, lädt am 20. November 2024 zu einem Open House am Hauptsitz in Lanskroun, Tschechische Republik, ein. Im Mittelpunkt der Veranstaltung stehen die neuesten technologischen Innovationen, darunter die aktuelle Version der CI-Flexodruckmaschine Optima2, das Rasterwalzen-Managementsystem, die spezialisierte Optima-Flexodruckmaschine mit TubeTech-Technologie sowie zukunftsweisende Automatisierungs- und KI-Tools.

Während Live-Demonstrationen wird SOMA zeigen, wie ein vollständiger, automatisierter Auftragswechsel in wenigen Minuten gelingt. Von der Montage der Flexodruckplatten bis hin zum Einrichten der Druckmaschine gewährleistet der Prozess höchste Präzision bei minimalen Stillstandszeiten und Makulatur. Gezeigt werden dabei die Optima2, die Optima TubeTech sowie das S-Mount-Plattenmontagesystem.

Die Optima TubeTech wurde speziell für randloses Drucken auf Schlauchsubstraten entwickelt und bietet eine herausragende Passergenauigkeit zwischen Vorder- und Rückseite.

Das Rasterwalzen-Managementsystem spielt eine Schlüsselrolle zur Aufrechteraltung einer konstanten Leistungsfähigkeit von Rasterwalzen. Es stellt sicher, dass die richtigen Walzen mit den geforderten Spezifikationen in einwandfreiem Zustand pünktlich an der Flexodruckmaschine bereitstehen, was eine gleichbleibend hohe Druckqualität ermöglicht.

Zum Abschluss des Tages lädt SOMA zu einer Networking-Happy-Hour ein. Diese bietet den Teilnehmern die Gelegenheit, sich auszutauschen, Einblicke zu gewinnen und Kontakte zu führenden Vertretern der Branche zu knüpfen. „Dieses Jahr war für SOMA besonders spannend. Wir haben auf der Drupa zukunftsweisende Technologien und Systemlösungen vorgestellt, die Produktivität und Qualität im Flexodruck nachhaltig verbessern. Unser Open House gibt uns die Chance, den Fortschritt, den wir und die gesamte Branche gemacht haben, hautnah zu präsentieren“, so Petr Blasko, Marketingdirektor von SOMA.

Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie hier.