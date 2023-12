Siegwerk stärkt Führungsteam durch Bildung eines Group Executive Committee

Zunehmende Bedeutung der Region Asien

Der weltweit führende Anbieter von Druckfarben und Lacken für Verpackungsanwendungen und Etiketten, Siegwerk, erweitert sein Führungsteam in einem strategischen Schritt.

Zur Stärkung seiner globalen Präsenz und Anpassung an die veränderte Dynamik in der globalen Druckfarben- und Lackindustrie wird das Unternehmen ab dem 1. Januar 2024 ein Group Executive Committee etablieren.

Dieses Gremium wird entscheidende Maßnahmen und Strategien entwickeln, implementieren und überwachen. Neben den aktuellen Vorstandsmitgliedern – Dr. Nicolas Wiedmann (Chief Executive Officer); Dr. Jan Breitkopf (President EMEA); Ralf Hildenbrand (President Americas); und Dr. Oliver Wittmann (Chief Financial Officer) – wird Ashish Pradhan (President Asia) dem neu geschaffenen Ausschuss beitreten.

Gestaltung der Unternehmenszukunft über alle Regionen hinweg

Durch eine gestärkte Vertretung Asiens im Führungsteam wird Siegwerk besser in der Lage sein, sich auf die veränderten Anforderungen des wachsenden internationalen Geschäfts einzustellen. Die Einbindung von Pradhan in das Group Executive Committee unterstreicht die zunehmende Bedeutung der Region Asien in der globalen Strategie von Siegwerk. Zusammen mit den beiden anderen Kernregionen EMEA und Americas spielt Asien eine zentrale Rolle bei der Gestaltung der Unternehmenszukunft. Die neue Führungsstruktur wird Siegwerk unterstützen, Innovationsstrategien effizient voranzutreiben, Produkte standortübergreifend flexibel zu managen und das strategische Ziel, ein führender Anbieter zirkulärer und digitaler Verpackungslösungen zu werden, weiterzuverfolgen.

Dr. Oliver Wittmann übergibt CFO-Rolle an Dirk Weissenfeldt

Im Jahr 2024 wird es einen weiteren Führungswechsel im neu formierten Group Executive Committee geben. Nach über 20 Jahren wird Dr. Oliver Wittmann zum 30. April 2024 aus dem Vorstand ausscheiden und seine Position als Chief Financial Officer (CFO) der Siegwerk-Gruppe niederlegen. Bis Ende 2025 wird er dem Verwaltungsrat bei Bedarf für wichtige Fragestellungen weiter beratend zur Verfügung stehen.

Dr. Oliver Wittmann hat maßgeblich zur Ausrichtung der Siegwerk-Gruppe beigetragen und wird von Dr. Nicolas Wiedmann, Chief Executive Officer (CEO) bei Siegwerk, für seine profunde Finanzkompetenz und sein außerordentliches Engagement während der letzten mehr als 20 Jahre gewürdigt.

Dirk Weissenfeldt wird Wittmann als CFO nachfolgen. Er ist derzeit Vice President Flexible Packaging EMEA bei Siegwerk und hat in den vergangenen rund 17 Jahren verschiedene Positionen im operativen Bereich und im Bereich Finanzen im Unternehmen innegehabt. Die Übernahme der CFO-Rolle ist für den 1. Mai 2024 geplant.

Ashish Pradhan, Dirk Weissenfeldt und Dr. Oliver Wittmann im Überblick

Ashish Pradhan ist seit 2015 bei Siegwerk und bekleidete verschiedene leitende Positionen, darunter Chief Operating Officer (COO) und Chief Executive Officer (CEO) von Siegwerk Indien sowie President India und Greater China. Seit Anfang 2021 ist er President Asia.

Dr. Oliver Wittmann ist seit 2001 Chief Financial Officer der Siegwerk-Gruppe und hat in dieser Zeit maßgeblich die Bereiche „Finance“, „Controlling“, „Taxes and Treasury“, „Global Information Technology“ sowie „Legal Affairs and Compliance“ verantwortet.

Dirk Weissenfeldt ist seit 2006 bei Siegwerk und hatte verschiedene Positionen inne, darunter Regional Chief Financial Officer (CFO) für Europa, den Nahen Osten und Afrika, Vice President für die Business Unit Paper in Europa, dem Nahen Osten und Afrika sowie seit 2017 Vice President für die Business Unit Flexible Packaging in Europa, dem Nahen Osten und Afrika.