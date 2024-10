Screen Europe feiert 50 Jahre Innovation in der Druckindustrie

Digitaldruck

Screen Europe, mit Sitz in Amstelveen, Niederlande, besteht seit 50 Jahren und feierte dies kürzlich am neuen Firmenstandort. Dort wurden Mitarbeitende und deren Familien aus ganz Europa sowie Vertreter des Mutterunternehmens aus Japan herzlich empfangen.

Vertrauenswürdiger Partner

Seit seiner Gründung im Jahr 1974 hat sich Screen Europe zu einem vertrauenswürdigen Partner für über 190 Druckunternehmen in 40 Ländern der EMEA-Region entwickelt, mit über 250 verkauften digitalen Inkjet-Druckmaschinen, die in Branchen von kommerziellen Druckereien bis zu Verpackungs- und Etikettenproduzenten im Einsatz sind. „Wir haben einen weiten Weg hinter uns, aber unsere Mission bleibt dieselbe – die Technologie des Inkjet-Drucks weiter zu verbessern und voranzutreiben“, erklärte Bui Burke, Senior Vice President of Sales bei Screen Europe.

In einer Pressemitteilung anlässlich des Jubiläums unterstrich Screen Europe seine Überzeugung, dass wertgeschätzte Mitarbeitende kreativer und innovativer sind. „Viele unserer Teammitglieder sind seit über 25 Jahren bei uns und haben sich erfolgreich an neue Technologien angepasst und ihre Fähigkeiten weiterentwickelt. Diese Stabilität ermöglicht es uns, ein hohes Maß an Fachwissen aufrechtzuerhalten und unseren Partnern ein zuverlässiges Team zu bieten, das mit den Entwicklungen der Branche Schritt hält.“

Ein Schlüsselinnovator

Trotz der Konsolidierung der Branche und veränderter Nachfrage ist Screen weiterhin gewachsen und hat sich als „Schlüsselinnovator“ in den Märkten für kommerziellen Druck, Verpackungs- und Etikettendruck etabliert. Während einige Segmente des kommerziellen Drucks an Dynamik verloren haben, erleben andere, wie der Buchdruck und der Transaktionsdruck, eine Renaissance. „In einer zunehmend digitalen Welt erkennen viele Marken und Verlage erneut den einzigartigen Wert des physischen Drucks“, so Screen. Gleichzeitig wachsen die Verpackungs- und Etikettensektoren, angetrieben durch die Nachfrage nach detaillierteren Produktinformationen, höherem Schutz und personalisierten Designs. Diese Trends bieten neue Chancen für digitale Inkjet-Drucklösungen, insbesondere im Bereich des variablen Datendrucks (VDP).

Mit Blick auf die Zukunft zeigt sich Screen optimistisch über die europäische Druckindustrie und den anhaltenden Wert des Drucks in der heutigen Welt. Dies spiegelt sich auch in der Investition in das Inkjet-Innovationszentrum (IIC) am neuen europäischen Hauptsitz wider.

Yukiyoshi Tanaka, Präsident von Screen Graphic Solutions Co., Ltd., äußerte sich dazu: „Wir sind unglaublich stolz darauf, wie Screen GPEU im Laufe der Jahre gewachsen ist und seit seiner Gründung immer neue Höhen erreicht hat. Diese bemerkenswerte Reise ist ein Beweis für das unglaubliche Talent, die Hingabe und das unerschütterliche Engagement unseres gesamten Teams – ohne sie wäre nichts davon möglich gewesen.“