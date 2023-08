Schumacher Packaging erhält erneut Auszeichnung als eines von “Bayerns Best 50”

Verpackungsindustrie

Schumacher Packaging, einer der führenden Verpackungshersteller in Deutschland, ist stolz und dankbar, bekannt zu geben, dass das Unternehmen zum zweiten Mal in Folge zu “Bayerns Best 50” gehört. Diese Auszeichnung wird vom Bayerischen Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie vergeben und würdigt die wachstumsstärksten mittelständischen Unternehmen im Freistaat in Bezug auf Umsatz und Mitarbeiterzahl.

Die Aufnahme in die renommierte Liste der “Bayerns Best 50” unterstreicht das kontinuierliche Engagement von Schumacher Packaging für exzellente Leistungen und die Bereitstellung qualitativ hochwertiger Verpackungslösungen. Die Auszeichnung mit dem “Löwen” ist eine Anerkennung für das außergewöhnliche Wachstum des Unternehmens und die Fähigkeit, sich in einem anspruchsvollen Marktumfeld erfolgreich zu behaupten.

Anzeige

“Wir freuen uns sehr, zum zweiten Mal in Folge zu ‘Bayerns Best 50’ zu zählen und diese Auszeichnung entgegenzunehmen. Dies wäre ohne das harte Engagement und die Leidenschaft unseres gesamten Teams nicht möglich gewesen”, sagte Hendrik Schumacher, CEO Schumacher Packaging Group. “Diese Anerkennung ist ein Zeugnis unserer fortwährenden Bemühungen, innovative Verpackungslösungen zu entwickeln und einen außergewöhnlichen Kundenservice zu bieten.”

Das “Bayerns Best 50”-Programm würdigt Unternehmen, die mit ihrer Geschäftsentwicklung und ihrem Wachstum maßgeblich zum Erfolg der bayerischen Wirtschaft beitragen. Es ist eine Bestätigung für die nachhaltige Geschäftsstrategie und das Engagement von Schumacher Packaging, sowohl für Kunden als auch für die Gesellschaft einen Mehrwert zu schaffen.

Über Schumacher Packaging

Schumacher Packaging, einer der größten europaweit agierenden Hersteller maßgeschneiderter Verpackungen aus Well- und Vollpappe, feiert im Jahr 2023 sein stolzes 75-jähriges Bestehen. Das Unternehmen mit Sitz im oberfränkischen Ebersdorf bei Coburg blickt auf eine lange Tradition zurück und hat sich in den letzten Jahrzehnten als führender Anbieter in der Verpackungsbranche etabliert.

Bis 2025 plant das Unternehmen eine Investition von rund 700 Millionen Euro in den Ausbau bestehender Werke sowie in den Bau neuer, moderner Produktionsstätten, um innovative nachhaltige Lösungen anzubieten.

Als integrierte Unternehmensgruppe umfasst Schumacher Packaging heute drei Papierfabriken für recycelte Wellpappen-Rohpapiere, zwei Kartonwerke, 15 Verarbeitungswerke und verschiedene Service Center. Mit insgesamt 29 Standorten in Deutschland, Polen, Tschechien, Großbritannien, Italien und den Niederlanden gewährleistet das Unternehmen eine flächendeckende Präsenz und eine schnelle, flexible Versorgung der Kunden.

Im Geschäftsjahr 2021 erzielte Schumacher Packaging mit einem engagierten Team von etwa 3700 Mitarbeitern einen Jahresumsatz von 857 Millionen Euro.