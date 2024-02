Produktionsvolumen sank bei FFI-Mitgliedern im Jahr 2023 um 6,2 %

Deutsche Faltschachtel-Industrie

Das Jahr 2023 erwies sich für die deutsche Faltschachtel-Industrie als herausfordernd. Obwohl bisher nur die Zahlen für die ersten drei Quartale durch das Statistische Bundesamt vorliegen, lässt sich aus diesen und der Geschäftsentwicklung der Mitglieder des Fachverbands Faltschachtel-Industrie e.V. (FFI) – für die Gesamtjahreszahlen bereits verfügbar sind – der Gesamtbranchentrend hinreichend ableiten. FFI-Mitglieder repräsentieren zwei Drittel des Produktionswerts und etwas mehr als die Hälfte des Volumens der Gesamtbranche.

Das Produktionsvolumen dieser Mitglieder sank im Jahr 2023 um 6,2 % auf 519.795 Tonnen, während der Produktionswert um 2,3 % auf 1,470 Milliarden Euro stieg. Hintergrund des Volumenrückgangs ist der Lagerabbau von Fertigwaren entlang der Supply Chain, die Verbraucherzurückhaltung infolge der Inflationsentwicklung sowie ein insgesamt nachlassendes Wirtschaftswachstum. Die Veränderungen beim Produktionswert hängen vor allem damit zusammen, dass gestiegene Grundkosten für Rohmaterialien, Energie und Fracht wie in anderen Branchen weitergegeben wurden. Der rechnerische Produktionswert liegt bei 2.828 Euro, was einem Plus von 8,3 % entspricht.

Wenn man diese Entwicklung auf die Gesamtbranche hochrechnet, ergibt sich ein vergleichbares Bild. Der Volumenrückgang dürfte dort bei über 5 % liegen, während die Produktionswertsteigerung etwa 2 % betragen dürfte. „Die wirtschaftliche Gesamtsituation hat auch vor der Faltschachtel-Industrie nicht Halt gemacht, die Nachfrage ist gesunken. Nach der Corona-Zeit wurden zum einen Bevorratung und volle Lager abgebaut, zum anderen hat die Inflation zu einer spürbaren Konsumzurückhaltung der Verbraucher geführt“, sagt Andreas Helbig, Sprecher des FFI-Vorstands. Für 2024 geht der Verband von einer Seitwärtsbewegung aus.

