Herstellung von Papier aus Stroh und Getreide

DS Smith

DS Smith, ein führender Anbieter nachhaltiger, faserbasierter Verpackungen, arbeitet in Partnerschaft mit dem Umweltforschungs-Start-up Nafici an einer Möglichkeit, Verpackungen aus sogenannten „Second Harvest“-Materialien herzustellen. Diese neue Initiative von DS Smith spiegelt die laufenden Investitionen des Unternehmens in Forschung und Entwicklung im Rahmen der im letzten Jahr aktualisierten Nachhaltigkeitsstrategie „Jetzt. Und zukünftig.“ wider.

Mit diesem Projekt reagiert DS Smith auf die Nachfrage von Unternehmen, die einen stärker kreislauforientierten Ansatz für ihre Lieferketten anstreben. Nach Angaben des Forschungsteams des Unternehmens haben Abfallprodukte, wie Stroh und Getreidetreber, ein Stoff, der beim Brauen von Bier anfällt, das Potenzial, bis zu 10 Prozent der für den Papierherstellungsprozess verwendeten Frischfasern einzusparen. Damit könnten sie eine wichtige und realisierbare Ergänzung zu den konventionell verwendeten Rohstoffen darstellen.

Das britische Forschungsinstitut Nafici Environmental Research (NER) hat einen Prozess entwickelt, um landwirtschaftliche Abfälle in einen für die Papierproduktion nutzbaren Rohstoff umzuwandeln. DS Smith nutzt hierzu sein hochmodernes Forschungs- und Entwicklungszentrum im britischen Kemsley für Untersuchungen, wie die von Nafici entwickelte Masse aus zuvor ungenutzten Abfallprodukten dazu verwendet werden kann, nachhaltige Verpackungen herzustellen.