Moderne Einrichtung als Drehscheibe für neueste Flexodruck- und Verpackungsverarbeitungstechnologien

PCMC eröffnet Packaging Innovation Center

Die Paper Converting Machine Company (PCMC), Teil von Barry-Wehmiller, begrüßte Ende April 70 Kunden und Lieferanten in seinem neuen Packaging Innovation Center. Das Technologiezentrum am PCMC-Hauptsitz in Green Bay, Wisconsin/USA ist auf die Verpackungsdruckindustrie ausgerichtet und dient zu Schulungen, Demonstrationszwecken und Industrieversuche sowie für Forschungs- und Entwicklung.

Das neue Zentrum verfügt über neueste Ausrüstung für die Plattenmontage, die Laserreinigung von Rasterwalzen sowie den CI- und Inline-Flexodruck. Darüber hinaus werden in Kürze Digitaldruck-, Laminier- und Beutelverarbeitungsanlagen in dem Technologiezentrum aufgestellt”, sagte Rodney Pennings, PCMCs Verkaufsdirektor für Druck, Beschichtung und Laminierung. “Wir sind unseren Partnern aus der Branche sehr dankbar, dass sie uns ihre Anlagen, ihr Wissen und ihre Erfahrung zur Verfügung stellen, damit wir die neuesten Innovationen im Flexodruck und in der Beutelverarbeitung weitergeben können.”

Zu den aktuellen Partnern von PCMC gehören 3M, All Printing Resources Inc, AV Flexologic, Clean Planet, Fox Valley Flexo Services, Harper Corporation of America, Interflex Laser Engravers, INX International Ink Co, Miraclon, Rossini s.p.a., Sandon Global, tesa SE, Wikoff Color Corporation und XSYS, sowie Hudson-Sharp, das Teil des PCMC ist.