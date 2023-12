Pau Xifra wird neuer CEO bei Comexi

Generationswechsel

In Fortführung des Generationswechsels haben das Unternehmen und der Verwaltungsrat beschlossen, dass Pau Xifra zum 1. Januar 2024 die Position des CEO bei Comexi übernimmt und damit die Nachfolge von Diego Hervás antritt. Letzterer wird weiterhin als Berater für den Strategieausschuss tätig sein.

Diego Hervás kam vor fünf Jahren als unabhängiges Vorstandsmitglied zu Comexi und übernahm 2019 die Position des CEO der Gruppe. In dieser Zeit gelang es ihm, die Position von Comexi im Bereich der flexiblen Verpackungen zu stärken und sowohl den Umsatz als auch die Finanzergebnisse erheblich zu verbessern.

Pau Xifra, der auf eine langjährige Karriere in der Strategieberatung zurückblickt, trat 2018 in den Vorstand von Comexi ein und stieß vor zwei Jahren zum Managementteam. Als Director of Strategy leitete er die Strategie- und Transformationsprojekte des Unternehmens leitete.

Manel Xifra, Präsident von Comexi, würdigt die hervorragende Arbeit von Diego Hervás und dem Managementteam: “Ich möchte ihn für sein Engagement und seine Führungsqualitäten danken, mit denen er Comexi in die gute Situation gebracht hat, in der es sich heute befindet. Ich möchte auch die reibungslose Zusammenarbeit mit ihm während dieses Übergabeprozesses betonen. Wir stehen vor aufregenden Zeiten: Im nächsten Jahr wird Comexi wir 70 Jahre alt, ein bedeutender Meilenstein in unserer langen Geschichte. Wir leben in Zeiten großer Veränderungen. Wir glauben, dass es sinnvoll ist, dass eine neue Generation mit neuen Ideen und Arbeitsweisen die Führung des Unternehmens übernimmt, um sich den großen Herausforderungen zu stellen.”

Pau Xifra äußert sich zuversichtlich über die Zukunft: “Ich bin dem Vorstand und den Eigentümern sehr dankbar für das Vertrauen, das sie in mich gesetzt haben. Auch Diego gebührt Dank für die gute Arbeit und für die reibungslose Übergangsphase. Wir beginnen ein neues Kapitel mit viel Kraft, einem großartigen Team und einer klaren Strategie, die auf Innovation, Exzellenz und Nachhaltigkeit ausgerichtet ist. Kunden stehen im Mittelpunkt all unserer Initiativen. Wir haben alle Voraussetzungen, um die derzeitige positive Entwicklung fortzusetzen und neue Erfolge zu erzielen.”