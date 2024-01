One Rock Capital Partners schließt Übernahme von Constantia Flexibles ab

Flexible Verpackungen

Am 4. Januar 2024 verkündete One Rock Capital Partners, LLC („One Rock”) den erfolgreichen Abschluss der Übernahme von Constantia Flexibles, einem führenden globalen Verpackungshersteller. Die Transaktion umfasste Beteiligungen von Wendel, einer europäischen Investmentgesellschaft, Maxburg Capital Partners und anderen Aktionären.

Constantia, mit Hauptsitz in Wien, Österreich, ist ein weltweit führender Hersteller flexibler Verpackungen und bedient über 4000 Kunden in den Branchen Pharma, Lebensmittel und Konsumgüter. Mit mehr als 7150 Mitarbeitern an 28 Standorten in 15 Ländern stärkt die Übernahme das Portfolio von One Rock.

Telmo Valido, Partner bei One Rock, äußerte sich begeistert über die Integration von Constantia in das Portfolio. Kurt Beyer, ebenfalls Partner bei One Rock, betonte das Engagement von Constantia für Innovation, Nachhaltigkeit und Qualität. Die Zusammenarbeit zielt darauf ab, operative Leistungsfähigkeiten zu verbessern und das Potenzial von Constantia zu maximieren.

Pim Vervaat, CEO von Constantia Flexibles, erklärte, dass sie gemeinsam mit One Rock die steigende Nachfrage nach flexiblen Verpackungen bedienen wollen. J.P. Morgan und Latham & Watkins LLP fungierten als Finanz- bzw. Rechtsberater für One Rock, während Willkie Farr & Gallagher LLP und Evercore die entsprechenden Rollen für Constantia übernahmen.