ICE Europe, CCE International, InPrint Munich

Messetrio für Converting, Papier und Druck sollen im Frühjahr wie geplant stattfinden

Der Messeveranstalter Mack-Brooks Exhibitions bestätigt, dass die drei gemeinsam geplanten Frühjahrsmessen für die Verarbeitungs-, Papier- und Druckindustrie wie vorgesehen stattfinden.

ICE Europe, CCE International und InPrint Munich werden vom 15. bis 17. März 2022 zeitgleich auf dem Messegelände München ihre Tore für Messebesucher öffnen. Nach positiven Anzeichen für eine allgemeine Erholung bieten die kommenden März-Ausgaben der ICE Europe, CCE International und InPrint Munich erstmals wieder die Gelegenheit für persönliches Geschäftstreiben und Networking. Damit endet eine lange Durststrecke für die Converting-, Papier- und Druckindustrien.

Anzeige

„Wir können es kaum erwarten, unsere Aussteller und Besucher endlich wieder auf den Messen zu begrüßen”, erklärt Patrick Herman, Messedirektor für Converting, Papier und Druck, im Namen des Veranstalters Mack-Brooks Exhibitions. Natürlich können wir nicht alle Eventualitäten ausschließen, aber es muss schon sehr viel passieren, bevor es zu einer Verschiebung kommt. Zum ersten Mal seit Beginn der Pandemie haben Fachleute aus der Converting-, Druck- und Weiterverarbeitungsbranche also die Möglichkeit, wieder direkten Kontakt zu ihren Technologieanbietern und Kollegen aufzunehmen.“

3-in-1 Messen sorgen für echten Mehrwert

Neu ist, dass in diesem Jahr die ICE Europe, die CCE International und die InPrint Munich parallel im Messekollektiv stattfinden, mit einem großen Aufgebot an Druck-, Papier- und Convertinglösungen für unterschiedlichste Fertigungssektoren. Die Fachbesucher haben Zugang zu allen Messeständen auf der insgesamt mehr als 13.500 Quadratmeter netto umfassenden Ausstellungsfläche. Insgesamt präsentieren mehr als 460 internationale Unternehmen ihre neuesten Maschinen, Komponenten und Dienstleistungen, mit denen sich Produktionsprozesse oder Produkteigenschaften optimieren lassen.

Ein Großteil der ICE Europe, CCE International und InPrint Munich Besucher arbeitet in ähnlichen Industriebereichen. Die Herausforderung ist überall die gleiche: Stets bereit und in der Lage zu sein, innerhalb kürzester Zeit auf neuste Markttrends und Marktanforderungen reagieren zu können, hervorgerufen durch die permanente Beschleunigung von Einzel- und Onlinehandel.

„Es besteht fortlaufender Bedarf an kreativen und maßgeschneiderten Produkten mit spezifischen Leistungsmerkmalen für spezifische Endanwendungen, die häufig auch digitale Elemente enthalten. Um hier mithalten zu können, müssen Hersteller in neue Lösungen investieren, zum Beispiel in neue Oberflächenbehandlungen oder mechanische Verfahren, um die Funktionalität oder bestimmte Eigenschaften von Produkten zu verbessern. Hohe Effizienz und Nachhaltigkeit werden dabei immer wichtiger, sowohl im Hinblick auf den Herstellungsprozess als auch auf das Endprodukt”, erklärt Patrick Herman.

„Ein typischer ICE Europe oder CCE International Besucher sucht also vielleicht zunächst nach einer cleveren Converting-Lösung, um einen vollständig recycelbaren Verpackungsrohling zu produzieren. Gleichzeitig wird er aber auch technische Herausforderungen im weiteren Verlauf seiner Fertigungslinie im Auge haben und sich bemühen, den gesamten Produktionsprozess möglichst schlank und umweltfreundlich zu halten, zum Beispiel indem er eine integrierte Drucklösung zum Etikettieren oder Dekorieren seines fertigen Folien-, Papier- oder Kartonprodukts hinzufügt – und genau solche Lösungen findet er auf der InPrint Munich gleich nebenan!“

Neuer Matchmaking-Service für alle drei Messen

Um die zeitaufwändige Suche nach geeigneten Technologieanbietern zu erleichtern, hilft ein neuer KI-gestützter Matchmaking-Service: Dieser schlägt relevante Personen zur Kontaktaufnahme vor und hilft Käufern dabei, sich intelligenter zu vernetzen. Damit können Teilnehmer ihren Messebesuch leichter vorbereiten und ihre Zeit vor Ort effizient nutzen. Der neue Matchmaking-Service deckt alle drei Messen ab und sorgt dafür, dass Besucher mit sämtlichen Anbietern von Interesse in direkten Kontakt treten können – unabhängig davon, ob diese auf der ICE Europe, der CCE International oder der InPrint Munich ausstellen.

Rahmenprogramm für intensiven Austausch

Die populäre InPrint-Konferenz, die ICE Awards und die CCE Open Seminars bilden ein vielfältiges Rahmenprogramm und sorgen für zusätzliche Berührungspunkte zwischen Einkäufern und Technologieanbietern. Das Rahmenprogramm findet an allen drei Messetagen statt und bietet Fachbesuchern aus Druck, Papier und Weiterverarbeitung eine klare Roadmap zum Erfolg. Die Teilnahme ist für registrierte Besucher und Aussteller kostenlos. Weitere Informationen finden Sie in den nachstehenden Messeprofilen.

Schutzmaßnahmen für sicheres Meilenstein-Event

Alle drei Veranstaltungen folgen einem robusten Maßnahmenkatalog, um die Gesundheit und Sicherheit aller Beteiligten zu gewährleisten. Über die letzten Monate hinweg haben Mack-Brooks Exhibitions und Veranstaltungspartner Messe München mehrfach eindrucksvoll bewiesen, dass sie in der Lage sind, große Fachveranstaltungen Covid-sicher durchzuführen, unter anderem mit der Novemberausgabe der inter airport Europe, eine internationale Fachmesse mit mehr als 10.000 Teilnehmern. „Unsere Erfahrung im Veranstaltungsmanagement ermöglicht unseren Messeteams, sich proaktiv um die Covid-Sicherheit unserer Fachevents gemäß der aktuell gültigen Schutzrichtlinien zu kümmern. Zugleich sind wir in der Lage, unsere Sicherheits- und Einlassabläufe bei Bedarf kurzfristig zu ändern”, erklärt Patrick Herman. „Wir werden für eine sichere und verantwortungsvolle Durchführung sorgen, damit dieses Event zu einem erfolgreichen Meilenstein für alle Messeteilnehmer und Messeteams wird.“

Messeprofile und Rahmenprogramm

1. ICE Europe

ICE Europe, die Internationale Ausstellung für Papier-, Film- und Folienverarbeitung, ist die weltweit führende Fachmesse für die Verarbeitung und Veredelung flexibler Bahnmaterialien, wie Papier, Film, Folie und Vliesstoffe. Die Veranstaltung richtet sich an Converting-Experten verschiedenster Branchen, darunter Verpackungen, Druckindustrie, Kunststoffe, Papier, Ingenieurswesen, Chemie, Medizin und Pharma sowie Lebensmittel.

Gezeigt werden u. a. technische Lösungen für Beschichtungs- und Laminierprozesse, Schneide- und Wickeltechnik, spezielle Verarbeitungsmaterialien, Flexodruck und Tiefdruck, Messtechnik und Qualitätskontrolle, Trocknungs- und Härtungssysteme, Spezialfolien und Extrusion.

Verleihung der ICE Awards 2022 ist am 16. März

Weitere Informationen zu den ausstellenden Unternehmen und ihren Produkten finden Sie in der ICE Europe Online-Messevorschau, die auch eine Suchfunktion nach Ausstellungskategorien anbietet. Die renommierten ICE Awards würdigen die herausragenden Leistungen der vielen Erfinder, Pioniere und Vorreiter unter den ICE Europe-Ausstellern und zeichnen besonders nennenswerte Converting-Anwendungen aus. In diesem Jahr kommen die Wettbewerbsbeiträge aus einem breiten Spektrum an Start-ups und Branchenführern – alle mit innovativen Anwendungslösungen, die das Potenzial haben, Unternehmen zu transformieren und mehr Wachstum zu generieren. Die gesamte Converting-Community ist eingeladen, online abzustimmen und ihre Favoriten aus den folgenden drei Kategorien zu wählen: „Digitale Converting-Lösungen“, „Nachhaltige Produkte und Verarbeitungsprozesse“, sowie „Effiziente Produktionslösungen“. Die Gewinner werden bei der Offiziellen ICE Awards Ceremony am Mittwoch, 16. März mit einem Preis ausgezeichnet.

2. CCE International

CCE International ist Europas wichtigster Branchenevent für die Wellpappen- und Faltschachtelindustrie und deckt die gesamte Lieferkette bei der Herstellung und Verarbeitung von Wellpappen- und Kartonmaterial ab. Die Messe richtet sich an Technologieeinkäufer und -anwender aus der Wellpappen- und Faltschachtelindustrie sowie deren Zielmärkte, wie Kartonagenhersteller, Hülsenkarton- und Hülsenrohr-Produzenten, Verpackungsdesigner, Produktions- und Werksleiter, technische Ingenieure sowie Unternehmensleiter.

Ausgestellt werden u. a. Wellpappenanlagen, Converting- und Druckmaschinen, Schneid-, Rill-, Stanz- und andere Verarbeitungsmaschinen, Design- und CAD/CAM-Tools, Materialhandling- und Lagerhaltungstechnik, Produktionsplanungssysteme, Roh-, Papier- und Verbrauchsmaterialien sowie entsprechendes Zubehör. Weitere Informationen zu den ausstellenden Unternehmen und ihren Produkten finden Sie in der CCE International Online-Messevorschau, die auch eine Suchfunktion nach Ausstellungskategorien anbietet.

Die CCE Open Seminar Sessions stellen mittels Fallstudien, Fachvorträgen und Podiumsdiskussionen einige der aktuellsten Trends und Entwicklungen in der Wellpappen- und Kartonagenindustrie vor. In diesem Jahr geht es um technische Lösungen und Dienstleistungen zur Prozessoptimierung und Wertschöpfung, darunter maßgeschneiderte digitale Plattformen zur Vernetzung von Menschen, Prozessen und Maschinen, flexible Lagerlösungen, optische Inspektionsinstrumente, neue Stanzverfahren und -maschinen, richtungsweisende Innovationen im Digitaldruck, Qualitätskontrolle im Verpackungsdruck sowie Strategien zur Optimierung von Klebeprozessen.

3. InPrint Munich

InPrint Munich ist Europas Leitveranstaltung der erfolgreichen InPrint-Eventreihe für die wachsende Community aus Druckspezialisten und Industrieherstellern, die neue Wege und neues Geschäftspotential für Druckanwendungen in der industriellen Produktion erschließen möchten. Die Messe richtet sich an Fachspezialisten aus der Druckindustrie sowie aus einer großen Bandbreite von Industriesektoren, darunter Luft- und Raumfahrt, Verpackungs- und Formkörperdruck, Architektur und Design, Automotiv-Sektor, Konsumgüterherstellung, Medizinische Geräte und viele mehr.

Gezeigt werden unter anderem Druckmaschinen, Druckköpfe und -komponenten, Drucktinten, Flüssigkeiten und Chemikalien, UV-Technologie, Trocknungs- und Aushärtungssysteme, Messtechnik und Qualitätssicherung, Software für das Farb- und Prozessmanagement sowie spezialgefertigte Drucksysteme für Verpackungen und Etiketten, gedruckte Elektronik, Stoffe und Textilien, Oberflächenveredelung, additive Fertigung, Sicherheitsdruck, 3D-Druck und vieles mehr.

Auf der InPrint-Konferenz können sich Besucher von einem umfassenden Programm an Keynote-Vorträgen, Expertenrunden und Spotlight-Präsentationen inspirieren lassen. Fachexperten führen durch unterschiedlichste Ansätze zur erfolgreichen Implementierung neuer Drucktechnologien in komplexe Fertigungsprozesse. Mehr als 60 Sitzungen auf zwei eigens eingerichteten Konferenzbühnen sorgen für eine große Themenauswahl, darunter neue Anwendungen in den Bereichen gedruckte Elektronik, intelligente Verpackungen, Pharma/Bio und 3D. Präsentiert werden die Vorträge von führenden Industrieexperten, u. a. von Adobe, AGFA, Canon, Colorgate, EPSON, Fraunhofer IAP, FujiFilm Dimatix, Global Graphics, HP, Inkatronic, IPCO, Konica Monolta, MABI Robotics, METEOR, Seiko, UNILIN, Xaar und Xenox.