Mark Mc Inulty ist neuer Regional Managing Director bei Bobst Deutschland

Verpackungsdruck

Bobst, einer der weltweit führenden Anbieter von Maschinen und Serviceleistungen für die Verpackungs- und Druckindustrie, hat Mark McInulty im Juli 2025 zum neuen Regional Managing Director Deutschland ernannt. In dieser Funktion übernimmt McInulty die strategische Leitung sowie die operative Verantwortung für den deutschen Markt.

Der Manager verfügt über mehr als acht Jahre Erfahrung bei Bobst und hat in dieser Zeit verschiedene Führungspositionen erfolgreich ausgefüllt. Zuletzt war er von September 2022 bis Juli 2025 als Head of Global Sales in der Schweiz tätig, wo er das weltweite Vertriebsnetz ausbaute und die Marktposition des Unternehmens stärkte. Davor leitete McInulty von Februar 2019 bis Dezember 2022 als Head of Product Line / General Manager den Produktionsstandort für CI-Flexodruckmaschinen in Bielefeld.

Seine Karriere bei Bobst begann er als Service Director (Januar 2017–Januar 2019) und anschließend als Global Aftermarket & Service Director für die CI Flexo Printing Business Line. Mit seiner umfassenden Expertise in Vertrieb, Produktmanagement und Service bringt McInulty eine ganzheitliche Perspektive in seine neue Rolle ein.