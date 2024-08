MAPP beliefert die Druckindustrie mit 30.000 Artikeln

Kurze Lieferzeiten, hohe Versorgungssicherheit und kundenoientierter Service

MA Print Products (MAPP) verstärkt seine Marktposition als bevorzugter Lieferant von druckbezogenen Produkten und Verbrauchsmaterialien vor allem für Verpackungsdruckereien, indem es die gesamte Branche mit seinem umfassenden Angebot an Produkten und Dienstleistungen anspricht.

MAPP hat sich bereits als führender Lieferant von über 30.000 Artikeln etabliert. Dazu gehören Produkte, Ersatzteile und Chemikalien von marktführenden Marken wie Cheshire Anilox Technology, Flexo Concepts und GEW. Das Sortiment umfasst Rasterwalzen und Lagerlösungen, Druckfarben und Flüssigkeiten, Rakel, Plattenmontagesysteme und Klebebänder, Kühlflüssigkeiten und weitere Komponenten, die notwendig sind, um Flexodruckmaschinen betriebsbereit zu halten.

MAPP ist zudem der größte Distributor von tesa weltweit und beliefert von Missouri, USA, und dem britischen Standort in Macclesfield, Cheshire, aus Konverter auf der ganzen Welt mit Plattenmontagebändern. Ein Lager in Polen erhöht die Fähigkeit von MAPP, den europäischen Markt zu bedienen. Neben einem umfangreichen Portfolio an Ersatzteilen und Verbrauchsmaterialien für den Flexodruck bedient MAPP auch Anwender von Offset- und Digital-/Hybrid-Druckmaschinen mit speziellen Chemikalien, Drucktüchern und anderen Artikeln für diese Druckverfahren.

Die MAPP-Standorte in Großbritannien und Polen bedienen Kunden außerhalb Amerikas und gewährleisten den Versand noch am selben Tag sowie die Lieferung am nächsten Tag für vorrätige Artikel. Dies umfasst auch das Schneiden von tesa-Klebebändern auf jede gewünschte Breite, je nach Kundenanforderung und Bestellung, dank eigener Konfektionierungsanlagen.

Andy Clarke, MAPPs Direktor für den europäischen Markt, sagt: „In den letzten 10 Jahren hat sich MAPP als renommierter und zuverlässiger Lieferant von Ersatzteilen und Verbrauchsmaterialien für Drucker und Konverter auf der ganzen Welt bewährt, unabhängig von der Technologie oder Anwendung. Jetzt ist es an der Zeit, unsere Position auf dem Markt zu stärken und das Niveau des Service und Supports, den wir bieten, zu bekräftigen. Wir haben die Fähigkeit und Kapazität, fast alle Drucker mit den Produkten zu versorgen, die sie benötigen, um ihre Maschinen am Laufen zu halten und ihre Aufträge sicher durch die Produktion zu bringen. Besonders der Flexodruck ist ein äußerst wettbewerbsintensiver Markt. Wir verstehen den Druck, qualitativ hochwertige Arbeit schnell zu liefern, und die Auswirkungen, die das Warten auf Ersatzteile und Verbrauchsmaterialien auf ein Unternehmen haben kann. Deshalb arbeiten wir so hart daran, die besten Produkte mit erstklassigen Lieferzeiten und Service zu den besten Preisen zu liefern.“

Weiter führt Andy Clarke aus: „Unsere Partnerschaft mit tesa ist ein hervorragendes Beispiel dafür. Plattenmontagebänder spielen im Flexodruck eine entscheidende Rolle bei der Sicherstellung von Prozesseffizienz und Druckqualität. Während jeder Drucker und Konverter unterschiedliche Ausrüstungen und Arbeitsweisen hat, sind dies universelle Herausforderungen, die alle betreffen, die mit Flexodruckverfahren arbeiten. Deshalb ist es wichtig, dass alle Zugang zur richtigen Lösung für ihre spezifischen Bedürfnisse haben. Für die Flexodrucker, mit denen wir bereits zusammenarbeiten, ist es von entscheidender Bedeutung, dass wir ein breites Sortiment an Klischeeklebebänder zur Verfügung stellen, damit sie so den Bandtyp auswählen können, der am besten zu ihrer Produktionsumgebung und Anwendung passt. Dies ist nur ein Beispiel dafür, wie wir das Leben der Drucker erleichtern können und unterstreicht unser Ziel, die Position von MAPP als vertrauensvoller Partner in der Druckindustrie zu festigen.“