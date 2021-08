Kongsberg Precision Cutting Systems übernimmt MultiCam

Kongsberg Precision Cutting Systems (Kongsberg PCS) hat Multicam Inc. übernommen, einen amerikanischen Hersteller und Anbieter von CNC-Schneidetischen und Prozessen für die digitale Endbearbeitung.

Das schließt auch die Übernahme der Multicam-Niederlassungen in den USA und die Vertriebsbüros in Kanada und Deutschland ein. PCS erweitert mit dieser Akquisition die Marktreichweite und den Kundenstamm in Nordamerika und Europa.

Die Bekanntgebung der Übernahme kommt fünf Monate, nachdem Kongsberg PCS von OpenGate Capital erworben wurde.

„Die Kombination der 50-jährigen Geschichte von Kongsberg in der digitalen Weiterverarbeitung und über 12.000 installierten Anlagen zusammen mit den über 14.000 Maschineninstallationen von Multicam stärkt unsere Position auf dem Weltmarkt“, so David J. Morse, CEO von Multicam Inc.