Effizientere Stanz-Produktion mit intelligenten Funktionen

Bobst

Mit der Flachbettstanze Expertcut 106 Per bietet Bobst zahlreiche Funktionen, die Rüstzeiten verkürzen und den Kartonverbrauch reduzieren können.

„Dank Accuplaten ist es uns gelungen, die Verformung der Stanzplatte deutlich zu minimieren und die Rüstzeiten für Korrekturen um bis zu 80 % zu verkürzen“, erklärt Bodo Junge, Produktmarketing-Direktor für die Stanzmaschinenreihe. „Das bedeutet weniger Eingriffe durch den Bediener, eine längere Lebensdauer der Werkzeuge und bis zu 15 Minuten zusätzliche Maschinenlaufzeit pro Auftrag.“

Erheblich weniger Korrekturzeiten

Während Accuplaten ausschließlich für neue Maschinen verfügbar ist, bietet Bobst mit der Zero Patching-Technologie eine Alternative für ältere Maschinen sowie spezifische Anwendungen. Diese Platte gleicht Verformungen in Abhängigkeit von den Druckverhältnissen aus und reduziert die Korrekturzeit um 50 bis 80 %. Beide Lösungen verringern den Bedarf an Qualitätsprüfungen während der Einrichtung, wodurch sowohl die Qualität von Stanzungen und Rillungen verbessert als auch die Weiterverarbeitung der Endprodukte erleichtert wird.

Reduzierter Kartonverbrauch durch Power Register Plus

Mit der Weiterentwicklung Power Register Plus hat Bobst die Erkennung kleiner Referenzmarken am Rand der Bögen optimiert. Dadurch lassen sich bis zu 4 mm Karton bei den Registermarken einsparen, was die Materialkosten um bis zu 0,5 % senkt.

„Das mag zunächst wenig klingen, aber bei einer Produktion von 1 Million Bögen können je nach Layout, Markengröße und Grammatur bis zu 1 Tonne Karton eingespart werden“, erklärt Bodo Junge. „Weniger Abfall bedeutet außerdem geringeren Aufwand bei der Entsorgung – ein weiterer Beitrag zur Nachhaltigkeit von Prozessen und Arbeitsumfeld.“

Nachhaltige Energieeinsparungen mit dem Energy Efficiency Pack

Verarbeiter profitieren außerdem vom Energy Efficiency Pack, das ein energieeffizientes Luftstromsystem und ein Energy Recovery System umfasst. Letzteres wandelt die kinetische Bremsenergie der Maschine in Elektrizität um. Zusätzlich sorgt ein verbessertes Bernoulli-Luftstromsystem für gesteigerte Leistung bei geringerem Energie- und Luftverbrauch.

Laut Bobst reduziert sich der Energieverbrauch damit von 5 kWh auf 4 kWh pro 1.000 Bögen. Bei einer Produktion von 1 Million Bögen entspricht dies einer Einsparung von bis zu 1 MWh. Ergänzend helfen Energy Monitoring-Indikatoren auf der Benutzeroberfläche, weitere Einsparmöglichkeiten zu identifizieren – ein Beitrag zur Kostenreduktion und zur Erreichung von Nachhaltigkeitszielen.

Höhere Produktivität mit bis zu 9.500 Bögen pro Stunde

Die Expertcut 106 ist mit der bewährten Bobst-Benutzeroberfläche Sphere ausgestattet und vollständig kompatibel mit den aktuellen und zukünftigen Funktionen von Bobst Connect. Diese cloudbasierte Plattform ermöglicht eine nahtlose Datenübertragung, verbindet Werkzeuge, Maschinen, Verarbeiter und Lieferanten und optimiert so den gesamten Produktionsprozess.

Neben den digitalen Innovationen legt Bobst weiterhin großen Wert auf die kontinuierliche Verbesserung der Maschinenausstattung. Zu den jüngsten Entwicklungen gehören etwa neue, leichte Greiferstangen aus Kohlefaser.

„Dank dieser Greiferstangen reduzieren wir Trägheit und Beschleunigungskräfte, wodurch die Produktionsgeschwindigkeit von 9.000 auf 9.500 Bögen pro Stunde gesteigert werden konnte“, fasst Bodo Junge zusammen.