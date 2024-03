Komm zu uns, wir bilden dich aus!

BBC Cellpack Packaging Lauterecken/DFTA

Nach der Kick-Off-Veranstaltung im vergangenen Jahr bei der LEEB GmbH & Co. KG in Memmingen und der Vorstellung des neuen Informationsformats des DFTA Flexodruck Fachverbandes e.V. für Berufsberater starteten Mitte Februar 2024 Shireen Staib (DFTA-TZ) und Fabian Heiß (DFTA-TZ) mit der Umsetzung des „Berufsberaterformats” bei der BBC Cellpack Lauterecken GmbH in Rheinland-Pfalz. Das Ziel der Veranstaltung war es, den anwesenden Personen aus den lokalen Schulen, Berufsschulen, der Berufsberatung und den Jobcentern die Vielfältigkeit des modernen Druckens näherzubringen, den Beruf des Medientechnologen zu erklären und vor allem über die wichtige Rolle bedruckter Verpackungen in unserem täglichen Leben aufzuklären.

Ausbildung bedeutet Standortsicherung

Der große Besprechungsraum der BBC Cellpack Packaging Lauterecken GmbH in Lauterecken war bis auf den letzten Platz gefüllt, um den Anwesenden den abwechslungsreichen Beruf des Medientechnologen im Rahmen eines Workshops vorzustellen. „Der Fachkräftemangel geht auch an der Druckbranche nicht spurlos vorbei“, bedauert Standortleiter Jens Zobel. „Wir haben hier viel investiert, unter anderem in eine neue Bobst Expert CI-Flexodruckmaschine und eine Inkmaker Farbmischdosieranlage. Leider fehlen uns jedoch die notwendigen Facharbeiter zum Bedienen der Anlagen und zur langfristigen Standortsicherung“.

Anzeige

Cellpack Packaging bildet seit Jahren Medientechnologen in den Fachrichtungen Flexo- und Tiefdruck aus, im Jahr 2022 sogar mit Auszeichnung für eine der besten Auszubildenden in Rheinland-Pfalz. Leider blieben im letzten und auch im aktuellen Ausbildungsjahrgang alle Ausbildungsplätze noch unbesetzt. „Wir können, wollen und müssen ausbilden, um den Standort für die Zukunft zu sichern. Wer hier lernt, der wird auch übernommen“, unterstreicht Oliver Kremer, Leiter der Ausbildung.

Praktische Einführung in den Flexodruck

Zusammen mit Shireen Staib von der DFTA demonstrierte Oliver Kremer dem geladenen Publikum die Vielseitigkeit des Berufes. Hierfür wurden unter anderem kleine Flexodruckplatten geklebt, Farbe gemischt und es Druckmuster hinsichtlich der verschiedenen Druckverfahren per Fadenzähler begutachtet. Ebenfalls wurde aufgeklärt über die Verantwortung und Unternehmungen der Verpackungsbranche hinsichtlich nachhaltiger Verpackungen. Abgerundet wurde der Tag mit einer Betriebsführung und einem persönlichen Bericht ehemaliger Auszubildender. „Ein rundum gelungenes Event“, so konnte man aus den Reihen der Gäste vernehmen.

Cellpack erhofft sich durch die Mischung der geladenen Gäste mehr öffentliche Interessensförderung für Praktika und eine Ausbildung in der Druckbranche. „Wenn wir durch diesen Workshop am Ende auch nur einen Ausbildungsvertrag abschließen können, waren wir mit dem, was wir tun erfolgreich“, so Oliver Kremer.

Wer du an einer Ausbildung zum Medientechnologen bei BBC Cellpack Packaging Lauterecken GmbH interessiert bist, wende dich bitte direkt an Heiko Jung (heiko.jung@cellpack.com).

