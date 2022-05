Neuer Ort, neuer Zeitpunkt und ein unfangreiches Programm

Inno-Meeting 2022 – „Umweltgerechte Kunststoffverpackungen“

Nach dem durch die Corona-Pandemie bedingten Ausfall des für Februar 2022 geplanten Inno-Meetings zum Thema „Umweltgerechte Kunststoffverpackungen“ wird diese Veranstaltung nun am 23. und 24. Juni im Technologiezentrum des Süddeutschen Kunststoffzentrums (SKZ) in Würzburg durchgeführt. Sie ist als Hybrid-Veranstaltung ausgelegt, so dass für Interessierte die Wahlmöglichkeit zwischen Präsenz- und Onlineteilnahme besteht. Die Online-Registrierung bietet nicht nur die Möglichkeit, alle Vorträge „live“ zu hören, sondern auch mit Referenten und Teilnehmern unmittelbar Kontakt aufzunehmen.

Das, was die Verpackungsindustrie zurzeit bewegt

Bei der zurückliegenden Innoform-Veranstaltung zum Thema „Umweltgerechte Verpackung“ wurde die grundsätzliche Frage gestellt, worum es sich dabei eigentlich handelt. Kunststoffe waren zwar noch nie so umstritten wie heute, doch es wurden auch noch nie so viel von ihnen hergestellt wie aktuell. Verpackungswerkstoffe müssen grundsätzlich unbedenklich sein. Dies bedeutet allerdings noch nicht, dass sie auch umweltgerecht sind, also entweder recycelbar oder aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt.

Für eine entsprechende Bewertung gibt es verschiedene Ansätze. Im Fokus steht heute das mechanische Recycling, doch auch andere Verfahren drängen auf den Markt. Dazu gehören das chemische Recycling sowie das Lösemittelverfahren. In diesem Zusammenhang fällt auch zunehmend der Begriff der Kreislaufwirtschaft. Dabei handelt es sich um ein zu etablierendes regeneratives System, in dem Ressourceneinsatz und Abfallmengen, Emissionen und Energieeinsatz durch das Verlangsamen, Verringern und Schließen von Energie- und Materialkreisläufen minimiert werden. Dies lässt sich grundsätzlich durch nachhaltige Gestaltung der jeweiligen Verpackung oder auch durch Recycling erzielen.

Schlagworte wie Design for Recycling, recyclingfähige Verpackungen, Biofolien aber auch Einweg- und Mehrwegsysteme sowie Unverpackt Lebensmittelmärkte werben um Aufmerksamkeit. In vielen Bemühungen suchen wir nach Lösungen des globalen Entsorgungsproblems des Wertstoffes Plastik.

Doch bei all diesem Bemühen um Nachhaltigkeit darf nicht vergessen werden, dass Verpackung genau definierte und ständig wachsende Aufgaben erfüllen und hierfür über entsprechende Eigenschaften verfügen müssen. Sie müssen die Füllgüter immer besser schützen und für maximale Haltbarkeit sorgen, den auch durch die Corona-Pandemie stark geförderten Trend hin zu Online-Logistik unterstützen sowie CO 2 -neutral sein. Darüber hinaus spielen auch Convenience-Aspekten wie Wiederverschließbarkeit und Tragemöglichkeiten der jeweiligen Verpackungsart eine große Rolle.

Auf Fragen wie diese und darüber hinaus liefern renommierte Materialexperten aber auch Referenten aus Forschung und Entwicklung, Packmittelproduzenten, Abpackern, Markeninhabern und dem Handel praxisnahe Antworten. Ausgehend von modernen Materialien bis hin zu neuen Recycling- und Kreislaufkonzepten wird eine Fülle neuer und bewährter Ideen dargestellt und bewertet.

Die Agenda

1. Tag

Dr. Bernhard Fritz (Bernhard Fritz – Institutional and Industrial Consulting)



Umdenken

Wer?

Wann?

Warum?

Katharina Müller (Interseroh+ GmbH)

Internationale Bewertungsmethodik für recyclingfreundliche Verpackungsgestaltung

Warum internationale Bewertungsmethodik?

Warum Interseroh+?

Erfolgsbeispiele aus den letzten drei Jahren

Sonja Bähr, Tilisco GmbH

Wie Marken die Kreislaufwirtschaft für sich interpretieren

Herausforderungen aufgrund sich ständig verändernder Gesetzgebung

Lösungsansätze für konsistente Kommunikationsstrategien

Green Thinking anstelle von Greenwashing

Edgar Gandelheidt (Scaling Experience)

Verpackungsfolien aus Rezyklaten – wie geht das denn?

Wofür kann ich welche Rezyklate einsetzen?

Welche Qualitätsunterschiede muss ich kompensieren?

Was muss der Maschinenbau leisten?

Wie sieht die Energiebilanz aus?

Benedikt Kauertz (IFEU Institut für Energie- und Umweltforschung Heidelberg GmbH)

Wann ist der Getränkekarton eigentlich umweltgerecht eingesetzt?

Die Studie zum Getränkekarton

Die besten Füllgüter für Getränkekartonverpackungen

Warum Faseranteile ökologisch sinnvoll sein können

Welche Rolle spielt eigentlich das Recycling?

Matthias Maisel (Multivac Sepp Haggenmüller SE & Co. KG)

Mega-Trends der abpackenden Industrie

Megatrends: E-Commerce, Bioprodukte, Digitales Konsumverhalten, Plant-based Meat, Nachhaltigkeit

Wie beeinflussen diese Trends die Verpackungsindustrie

Beispiele

Michael Knür (ENGIE Deutschland GmbH)

Zero Carbon – 5 Stufen auf dem Weg Richtung Klimaneutralität

Was meint Zero Carbon?

Die 5 Stufen zur nachhaltigeren …

Kunststoff und Klimaneutralität – geht das?

Sarah Schatka (Deutsche Post AG)

Herausforderungen an (flexible) Versandverpackungen im Versand

Zahlen, Daten, Fakten über fehlerhafte Verpackungen

Die Anforderungen

Lösungsansätze und gelungene Beispiele

Dr. Uwe Stebani SGK Germany GmbH

Marke, Marketing und nachhaltige Verpackungen – geht das?

Erwartungen der Markenartikler und Retailer

Chancen für Design- und Verpackungsentwickler

Erfolgreiche Fallbeispiele

Am Abend des ersten Veranstaltungstages findes ein gemütliches Beisammensein im Restaurant „Alter Kranen“ in Würzburg statt

2. Tag

Dr. Hermann Onusseit (Onusseit Consulting)

Nachhaltig verpacken – heißt, einfach verpacken!

Nur, was das Füllgut wirklich braucht!

Die „Bedürfnisse des Füllguts“ sind nicht das Problem!

Können Marketingwünsche nachhaltig sein?

Patrick Zimmermann (FKuR Kunststoff GmbH)

Kreislaufwirtschaft aber natürlich

Nachwachsende Rohstoffe als wesentlicher Bestandteil einer Lösung

Alexander Rusam (SKZ – KFE gGmbH / Standort Würzburg-Lengfeld)

Ormocer beschichtete Bio- Barrierefolien im Recycling

Monofolie aus PLA mit Barriere?

Verbesserung der Barriereiegenschaften durch Ormocer-Beschichtung

Recyclingfähigkeit von Biofolien mit Barriere

Prof. Jukka Valkama (Plafco Fibertech Oy)

Kein Papier und kein Kunststoff – aber nachhaltig

Plafco – ein Verbundmaterial aus Papier

Eigenschaften im Vergleich zu Papier und Kunststoffen

Anwendungsideen

Knut Hornig (Felix Schoeller Holding GmbH & Co. KG)

Papier trifft Kunststoff

Nachhaltige Papierverpackungen gerade mit Kunststoff

Warum Polyolefine und Papier?

Anwendungsbeispiele für Papier beschichtete Kunststoffe

Friedrich Breidenbach (Zeroplast Sp. Z o. o.)

Was hat Packaging mit Tinder zu tun?

Innovation und Disruption

Beispiel einer plastikfreien Spritzguss-Verpackungslösung für den globalen Kosmetikmarkt

Karsten Schröder (Innoform Coaching GbR)

Zusammenfassung

Das Wichtigste in Kürze

Die Tagung wird gegen 14.30 Uhr zu Ende sein.

Das Inno-Meeting „Umweltgerechte Kunststoffverpackungen“ als Präsenz- wie auch als Onlineteilnahme sowie Hotelübernachtungen können auf der Innoform-Website oder als Direktanfrage im Event2Go-Bereich kostenpflichtig gebucht werden.