Faller Packaging übernimmt All4Labels-Standort

Positive Entwicklungen im Pharma- und Healthcare-Sektor in Europa

Faller Packaging hat die Immobilie des ehemaligen All4Labels-Werks in Gebesee, Thüringen, übernommen, um dort einen neuen Produktionsstandort für Faltschachteln und Packungsbeilagen aufzubauen. Diese Entscheidung beruht auf einer strategischen Analyse und Wachstumsstrategie, die die positiven Entwicklungen im Pharma- und Healthcare-Sektor in Europa einbezieht.

„Mit der Übernahme des Standorts in Gebesee können wir unsere Wachstumsstrategie zügig umsetzen“, sagt Dagmar Schmidt, CEO der Faller Packaging Gruppe. „Da an unseren bestehenden Standorten die erforderlichen Kapazitäten nicht schnell genug geschaffen werden können, bietet dieser Standort die Möglichkeit, rasch auf die steigende Nachfrage zu reagieren.“

Anzeige

All4Labels hatte im Dezember 2023 die Schließung des Standorts angekündigt, da das wirtschaftliche Umfeld für die dort produzierten Haftetiketten nicht mehr tragbar war. Nach der Verlagerung des Produktportfolios auf andere Werke innerhalb der All4Labels Global Packaging Group wurde das Werk in Gebesee im dritten Quartal 2024 geschlossen. „Wir freuen uns, dass Faller Packaging die Immobilie übernommen hat und so einen passenden Standort für das Wachstum seines Geschäftsfelds gefunden hat, was auch die Region stärkt und möglicherweise neue Arbeitsplätze schafft“, erklärt Dr. Günther Weymans, CEO der All4Labels Global Packaging Group.

Durch diesen Schritt schafft Faller Packaging nicht nur neue Chancen für die Region, sondern nutzt auch die moderne Bausubstanz und bestehende Infrastruktur des Werks. Dies ermöglicht eine effiziente Produktion von Faltschachteln und Packungsbeilagen sowie eine erfolgreiche Erweiterung der Kapazitäten am neuen Standort.

Dank der zentralen Lage in Thüringen und der Nähe zu bedeutenden Pharma-Standorten in Deutschland bietet der Standort strategische Vorteile. „Die vorhandene Infrastruktur ermöglicht es uns, die Produktion zügig aufzunehmen“, ergänzt Dagmar Schmidt.

Die Vertragsunterzeichnung für den Kauf der Immobilie fand am 16. September 2024 statt. Der Produktionsstart ist für das Frühjahr 2025 geplant. Mit der Erweiterung seiner Produktionskapazitäten reagiert Faller Packaging auf die steigende Nachfrage nach nachhaltigen Verpackungslösungen in der Pharmaindustrie und stärkt seine Marktposition weiter.