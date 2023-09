Hubergroup: Verlust von 300 Arbeitsplätzen in Deutschland

Druckfarben

Die Neuausrichtung der Hubergroup umfasst die Reduzierung von Überkapazitäten, die Verkürzung von Lieferwegen und eine engere Kundenorientierung. Dies wird voraussichtlich den Verlust von etwa 300 Arbeitsplätzen in Deutschland mit sich bringen, wobei die Standorte in Kirchheim und Celle erhalten bleiben.

Der europäische Markt für Druckfarben im Bereich der Akzidenzen und Publikationen hat sich zwischen 2016 und dem ersten Quartal 2023 aufgrund des digitalen Wandels um etwa 50 Prozent verringert. Dies konnte das vergleichsweise geringe Wachstum im Verpackungsdruckfarbenbereich nicht ausgleichen.

Verschiedene unvorhersehbare Krisen in den letzten Jahren, wie die Pandemie, Lieferkettenstörungen, der Ukraine-Krieg und Sanktionen, sowie ungünstige politische Rahmenbedingungen in Deutschland und Europa haben die Situation weiter verschärft. Gleichzeitig hat sich das Wachstum von Europa hin zu anderen Märkten, insbesondere nach Asien, verlagert.

Ein zusätzlicher Faktor für die notwendigen Veränderungen sei es, dass sich das Wachstum von Europa hin in andere Märkte, vor allem nach Asien, verlagert hätte. Der Hubergroup zufolge würden Experten in Asien bis zum Jahr 2031 von einem Wachstum des Druckfarbenmarktes von 5,2 % pro Jahr ausgehen.

Um diesen Entwicklungen gerecht zu werden, plant das deutsche Management folgende Maßnahmen:

Konzentration des Standorts Celle auf Produktion und Service für den deutschsprachigen Markt (DACH) sowie auf die Anwendungstechnik für Flexo und Tiefdruck.

die Fertigung von Sonder- und Spezialfarben für individuelle Kundenanforderungen in Celle bleibt erhalten und wird modernisiert, während die Serienfertigung geschlossen wird.

Verwaltung, Supply Chain, Logistik und Facility-Management werden angepasst. Um Überkapazitäten abzubauen und die Auslastung zu steigern, sollen die bisher in Celle hergestellten Mengen bis Ende 2024 nach Wroclaw (Polen) und in die bestehenden indischen Werke verlagert werden.

alle Werke arbeiten nach den gleichen ISO-Standards wie der Standort in Celle, einschließlich Zertifizierungen in den Bereichen Arbeits- und Umweltschutz.

Die Verwaltung und Forschung und Entwicklung für die Bereiche Offset und Chemicals in Kirchheim werden an das neue Setup in Deutschland angepasst.

Gemäß den Unternehmensplänen sind rund 250 Mitarbeiter in Celle und etwa 50 Mitarbeiter in Kirchheim von diesen Maßnahmen betroffen.

Über hubergroup

Die Hubergroup ist ein internationaler Spezialist für Druckfarben und Chemie mit Sitz in Deutschland und einer fast 258-jährigen Geschichte. In ihren beiden Geschäftsbereichen entwickelt das Unternehmen Produkte und Dienstleistungen für Verpackungs-, Akzidenz- und Zeitungsdruck. Die Division Chemicals produziert in ihren indischen Werken Spezialchemikalien wie Harze, Kaschierklebstoffe, Pigmente und Additive. Die Hubergroup beschäftigt rund 3.300 Mitarbeiter in fast 30 Ländern und erzielte im Jahr 2022 einen Jahresumsatz von rund 813 Millionen Euro.