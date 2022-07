EyeC ernennt Dr. André Schwarz zum neuen Marketing-Direktor

Inspektionssysteme für pharmazeutische Betriebe, Druckereien und Markenartikelhersteller

Die EyeC GmbH, spezialisiert auf Inspektionssysteme zur Druckbildkontrolle und Musterprüfung, hat Dr. André Schwarz zum neuen Director Marketing & Dokumentation ernannt. Schwarz ist bereits seit sieben Jahren für EyeC tätig, zuvor in der technischen Dokumentation und im Validation-Support.

Inspektionssysteme für den globalen Markt

Dr. André Schwarz ist neuer Director Marketing & Dokumentation bei der EyeC GmbH in Hamburg. In seiner neuen Rolle wird er künftig die globale Marketingstrategie des Spezialisten für Artworkprüfungs- und Druckbild-Inspektionssysteme entwickeln und die Position des Unternehmens am Markt weiter ausbauen.

Dr. Schwarz arbeitet bereits seit 2015 als technischer Redakteur und Validierungsexperte bei EyeC und bringt durch seine vorherige Position im Unternehmen die notwendige Expertise mit.

Seine Karriere startete der promovierte Germanist allerdings im Journalismus und in der Verlagsbranche. Bis 2014 arbeitete er als Online-Redakteur und im Verlag, später als leitender Print- und Online-Redakteur im Technik-Ressort von falkemedia sowie als freier Lektor und Literaturkritiker. Dort war André Schwarz mit verschiedenen Tätigkeiten in den Bereichen Lektorat, Herstellung, PR, Marketing und Kommunikation betraut. Zudem war er als Dozent an der Philipps-Universität Marburg und der Lucian-Blaga-Universität Sibiu (Rumänien) im Bereich Deutsche Sprache und Literatur sowie Literaturvermittlung in den Medien tätig.