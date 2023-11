ERA International Gravure Award 2023 – das sind die Gewinner

Tiefdruckindustrie

In einem feierlichen Rahmen wurden während der diesjährigen ERA-Veranstaltung in Oberdorf, Schweiz, die ERA International Gravure Awards in den Kategorien “Prozessinnovation” und “Produktionsinnovation” verliehen. Dieser renommierte Preis würdigt Unternehmen, die sich durch ihre innovativen Beiträge zur Tiefdrucktechnologie besonders ausgezeichnet haben. Die unabhängige Jury setzte sich aus Gabriele Kirchmeier (Printberatung), Prof. Dr. Armin Weichmann (Hochschule der Medien, Stuttgart) und Ansgar Wessendorf (Chefredakteur Flexo+Tief-Druck) zusammen. Im Folgenden finden Sie die Gewinner und die Begründung der Jury.

Prozessinnovation

ERA International Gravure Award „Gold“

Kaspar Walter: Chrom (III)

Die erfolgreiche Entwicklung des Chrom(III)Prozesses „HelioChrome NEO“ von Kaspar Walter zur Schutzbeschichtung von Tiefdruckzylindern ermöglicht den Tiefdruckanwendern die Sicherheit zu haben, auch langfristig Tiefdruckzylinder in Europa herstellen zu können, wenn der Chrom(VI)Prozess nicht mehr erlaubt sein wird. Zudem kann die Tiefdruckbranche auch auf einen deutlich umweltschonenderen Prozess ohne gefährliche Chemikalien, der auch noch weniger Energie benötigt. Diese Entwicklung ist umso mehr zu würdigen, als sie mit einer Entwicklungszeit von 10 Jahren einen langen Atem benötigte und in einer mittelständischen Firma mit beschränkten Ressourcen erfolgreich durchgeführt wurde.

Anzeige

ERA International Gravure Award „Silber“

Enulec: Static Loop ESA 360°

Die statische Aufladung in einer Tiefdruckmaschine führt immer wieder zu Bränden und die eingeschlossene Ladung in den Substratrollen erschwert oftmals die Weiterverarbeitung. Die Static Loop ESA 360° ist eine intelligente Lösung, um die ESA möglichst schonend für die Aufladung der Substratrollen einzusetzen und integriert ein zusätzliches Sicherheitsmerkmal, die direkte Abschaltung bei zu hoher Spannung. Damit trägt diese Entwicklung zur Prozesssicherheit in der Druckmaschine und zur besseren Prozessierbarkeit der Druckprodukte bei.

Produktinnovation

ERA International Gravure Award „Gold“

Hatzopoulos: X-Loop

Recyclingfähigkeit und Verwendung von Rezyklaten ist eine Kernkomponente für ein zirkuläres nachhaltiges Wirtschaften. X-LOOP, eine wiederverwertbare Verpackung ohne Metall und aus Monomaterial, die trotzdem die notwendigen Barriereeigenschaften aufweist, ist darum ein echter Mehrwert für die Umwelt. Die Verwendung von 30% bereits recyceltem Material ist ein weiteres besonders positives Merkmal. Gerade Kaffee ist sehr empfindlich und nimmt sehr leicht Gerüche aus der Umwelt oder der Verpackung an. Darum ist die neue Folie besonders bemerkenswert. Zudem ist die Bedruckbarkeit im Tiefdruck exzellent, so dass die Erscheinung der Kaffeeverpackung gegenüber der konventionellen nicht leidet, sondern ebenso wertig erscheint.

ERA International Gravure Award „Silber“

Rose Druck: RCover

Umschläge für eine Broschüre mussten bisher vorproduziert werden und die zusätzliche Zuführung von Umschlägen inline war bislang immer mit deutlich höherer Makulatur verbunden oder musste in einem zusätzlichen externen Verarbeitungsschritt erfolgen. RCover ist eine intelligente Lösung inline mit dem gleichen Substrat durch Zusammenkleben von zwei oder drei Lagen ein dickeres Cover zu produzieren. Diese Innovation erhöht die Attraktivität von Tiefdruckbroschüren, da diese damit schneller und kostengünstiger produziert werden können.