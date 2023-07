Eine einzigartige Gelegenheit, die Sie auf keinen Fall verpassen sollten! – Der International Gravure Award 2023

ERA

Die European Rotogravure Association (ERA) lädt die globale Tiefdruckindustrie zur Teilnahme an ihrem International Gravure Award 2023 ein. Für die jeweiligen Unternehmen ist diese Veranstaltung eine echte und einzigartige Gelegenheit, ihre Leistung und Kreativität im Tiefdruck zu präsentieren.

Darüber hinaus bietet der International Gravure Award eine globale Reichweite, da er von der ERA organisiert wird, einer führenden internationalen Non-Profit-Organisation, die sich der Unterstützung der Anwender des Tiefdruckverfahrens widmet. Die ERA hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Tiefdruck weltweit zu fördern und damit zur Zukunftsfähigkeit des Verfahrens und der damit verbundenen Industrie beizutragen.

Der International Gravure Award



Der International Gravure Award richtet sich an Prepress-Dienstleister, Zylinder- und Walzenhersteller, Maschinenbauer und Druckereien, die an der Produktion von Tiefdruckerzeugnissen beteiligt sind. Die jeweiligen Beiträge sollten einer kommerziellen Produktion entnommen sein.

Der Wettbewerb besteht aus drei Kategorien:

Verpackung (flexible Verpackungen (Papier, Folie), Falschachteln, Etiketten)

Sonstiges (Publikation, Dekor, Sicherheit)

Innovationen (Produktlösungen, Herstellungsverfahren)

Die ERA behält sich das Recht vor, die Kategorien zu ändern.

Die Druckmuster werden nach den folgenden Kriterien bewertet:

Qualität des Druckerzeugnisses

Typische Tiefdruckkriterien und Druckfehler wie fehlende Druckpunkte, Tonen und Rakelstreifen)

Nachhaltigkeit

Die Beiträge müssen bis zum 30. August 2023 eingereicht werden.

Die Präsentation der Gewinner findet während der ERA International Gravure Days vom 18. bis 20. Oktober in der Schweiz statt, zu denen die Gewinner eine Einladung erhalten.

Die Internationalen Tiefdrucktage 2023

Die diesjährigen Internationalen Tiefdrucktage finden vom 18. bis 20. Oktober in der Schweiz im Hotel Weissenstein statt. Die Veranstaltung findet in Verbindung mit dem Management Meeting & General Assembly am Nachmittag des 18. Oktober statt, gefolgt von einem informellen Get-Together im Flugzeugmuseum Oberaargau, gesponsert von Daetwyler SwissTec. Die Konferenz findet am 19. Oktober ganztägig statt. Am 20. Oktober haben die Teilnehmer die Möglichkeit, das Werk von Rotoflex in Grenchen, Schweiz, zu besuchen.

Die European Rotogravure Association (ERA)

Die 1956 gegründete European Rotogravure Association hat sich zu einer führenden internationalen Organisation der Tiefdruckindustrie entwickelt. Sie vertritt die europäische Publikations-, Verpackungs- und Dekortiefdruckindustrie in allen politischen und legislativen Angelegenheiten, die den Tiefdruck betreffen. Darüber hinaus ist die ERA ein Forum für den Austausch technischer Informationen, die Förderung technischer Entwicklungen, die Unterstützung wissenschaftlicher Projekte und die Unterstützung der Entwicklung des Tiefdrucks in Schwellenländern. Die ERA engagiert sich permanent in Umwelt-, Gesundheits- und Sicherheitsfragen, arbeitet mit den zuständigen Stellen auf EU- und nationaler Ebene zusammen und beteiligt sich an internationalen Normungsausschüssen.

