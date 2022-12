Ein weiteres Umsatz-Rekordjahr

Vetaphone

Während sich der Weltmarkt langsam von den Auswirkungen der Covid-Pandemie erholt, meldet Vetaphone, der dänische Hersteller von Anlagen zur Oberflächenbehandlung Vetaphone, dass 2022 ein weiteres Rekord-Umsatzjahr. Obwohl 2021 zumindest das Reisen wieder einfacher geworden war, brachte 2022 andere Herausforderungen für die Hersteller in vielen Bereichen der Branche mit sich.

Vor diesem Hintergrund und trotz Verzögerungen und Engpässen beim Bezug von Anlagenkomponenten hat Vetaphone im Jahr 2022 eine Rekordzahl von Systemen zur Korona- und Plasmabehandlung hergestellt und verkauft. Dies wird von Vetaphone auch als eine passende Hommage an den Gründer Verner Eisby gewertet, dessen Geburtstag sich Anfang des Jahres zum hundertsten Mal jährte.

Anfragen und Verkäufe auf hohem Niveau

Nachdem Vetaphone im Jahr 2021 beschlossen hatte, auf Messeauftritte zu verzichten, erreichten die Anfragen und Verkäufe ein Rekordniveau. Als weitgehender Ersatz für die Messeabstinenz wurde den Kunden Möglichkeiten zur Teilnahme an Vorführung der Geräte und Anlagen des Unternehmens in dessen Ausstellungsraum und Testlaboreinrichtungen eröffnet, was nach Angaben von Vetaphone sehr gut angenommen wurde.

Marketingleiterin Jeannette Woodman erklärte: „Wir sind bei der Demonstration unserer Produkte einen Schritt weiter gegangen, indem wir die Geräte im Ausstellungsraum an das Stromnetz angeschlossen haben und diese nunmehr voll funktionstüchtig sind. Dies war bisher nicht möglich und bietet neue Möglichkeiten, der Präsentation unserer Technologie. Sei es in Form von persönlichen Online-Kundentreffen, Masterclasses oder persönlichen Vorführungen“. Das Testlabor fügt dem eine weitere Dimension hinzu, indem es Kunden die Möglichkeit bietet, die Leistung unserer Anlagen auf deren Substraten zu testen. Dies erleichtert die Entscheidung für deren Einsatz in der kommerziellen Produktion des jeweiligen Kunden.

Durch einen noch enger fokussierten Ansatz bei der Förderung seiner Technologie und der Vergrößerung des Kundenstamms hat Vetaphone nach eigenen Angaben seine Ressourcen besser genutzt. Dazu Jeannette Woodman: „Wir haben ein umfangreiches Produktportfolio, das eine breite Palette von Anwendungen abdeckt für Kunden in aller Welt. Durch die Analyse der unterschiedlichen Anforderungen der einzelnen Industriezweige und geografischen Regionen können wir unser Marketing viel spezifischer gestalten, so dass es jetzt eine größere Relevanz für die gewünschte Zielgruppe hat.“