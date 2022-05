Die Gewinner der Diamond Awards 2022

FTA Europe

Bei der Verleihung der Diamond Awards 2022 am 5. Mai in den UNA Hotels Expo Fiera Milano in Mailand, Italien, feierten FTA Europe und 370 Gäste aus der Flexoindustrie die besten Druckereien in Europa. Die vierte Vergabe der Awards verzeichnete mit 370 Teilnehmern aus ganz Europa eine Rekordzahl an Gästen.

Die Gewinner der 14 Kategorien wurden aus 120 Einsendungen hervorragender Arbeiten im Flexodruck ausgewählt. Die Finalisten der Diamond Awards sind Gewinner nationaler Flexowettbewerbe, insbesondere der nationalen Preise von ATEF (Spanien), ATF Flexo (Frankreich), ATIF (Italien), EFTA Benelux und FIA UK. Dies macht die an den Diamond Awards teilnehmenden Druckereien zu den besten in Europa und darüber hinaus.

Dies gilt insbesondere vor dem Hintergrund, dass es in der Kategorie „International“ die Gelegenheit gab, Arbeiten aus Brasilien, Australien und den USA zu sehen.

Nachfolgend die Gewinner der FTA Europe Awards 2022: