Coveris holt Igor Arbanas ins Führungsteam

Flexible Verpackungen

Igor Arbanas hat kürzlich die Leitung des Geschäftsbereichs für flexible Verpackungen („Flexibles“) der Coveris-Gruppe, mit Sitz in Wien, übernommen. Er folgt damit Christian Kolarik nach, der zum Chief Executive Officer (CEO) der Coveris-Gruppe aufgestiegen ist.

Für den Geschäftsbereich „Flexibles“ holt die Coveris Gruppe mit Igor Arbanas, der zuletzt über neun Jahre lang als CEO die Aluflexpack Gruppe äußerst erfolgreich geleitet hat, einen überaus versierten Manager ins Team.

Arbanas ist Diplom-Ingenieur der Elektrotechnik und Informatik und verfügt darüber hinaus über Post-Graduate-Abschlüsse in Elektro- und Lasertechnik. Er begann seine berufliche Laufbahn in der akademischen Forschung, u.a. an der Technischen Universität Wien, bevor er später in die Privatwirtschaft wechselte und unterschiedliche Führungspositionen in Technologieunternehmen wie Tricon Consulting oder Trotec Laser übernahm.