American Packaging Corporation verkündet grundlegende Veränderungen in der Führung

Die American Packaging Corporation (APC), ein führendes Unternehmen im Bereich flexibler Verpackungslösungen, gibt eine bedeutende organisatorische Veränderung in ihrem Führungsteam bekannt. Dies stellt einen der wenigen Führungswechsel in der 121-jährigen Geschichte des Unternehmens dar, seitdem die Familie Schottland es 1986 von der Familie Kardon erworben hat.

Mit Wirkung ab dem 1. Januar 2024 werden folgende Führungswechsel und Titel bei APC eingeführt:

Peter Schottland, derzeitiger CEO und Co-Vorsitzender des Vorstands, wird zum geschäftsführenden Vorstandsvorsitzenden ernannt.

Jeff Koch, derzeitiger Präsident, wird bis zu seinem Eintritt in den Ruhestand am 31. Dezember 2024 Interims-CEO und anschließend Vorstandsmitglied.

Ray Graham, derzeitiger Executive Vice President und Chief Operating Officer, wird bis Ende 2024 Präsident der American Packaging Corporation; nach Kochs Pensionierung wird Graham CEO und Präsident.

Steve Schottland, derzeitiger Co-Vorsitzender des Vorstands, wird als Vorstandsvorsitzender agieren.

“Unser Familienunternehmen expandierte in den 1960er Jahren unter der Führung meines Vaters Stan Schottland und wuchs unter der Leitung meines Bruders Steve weiter”, sagte Peter Schottland. Der Hersteller von flexiblen Verpackungen hat in den letzten zehn Jahren Investitionen von mehr als 640 Millionen US-Dollar in hochmoderne Anlagen und Einrichtungen getätigt.

Über American Packaging Corporation

Die 1902 gegründete American Packaging Corporation ist in Nordamerika ein anerkannter Produzent von flexiblen Verpackungen. In seiner langen Geschichte war APC im Besitz von nur zwei Familien – den Kardons und den Schottlands. In dieser Zeit wurde das Unternehmen von nur fünf CEOs geführt. Die Nachfolgeplanung ist bei APC ein kontinuierlicher Prozess, der auf allen Ebenen des Unternehmens stattfindet.

Für die Herstellung flexibler Verpackungen kommen unterschiedlich Verfahren und Technologien zum Einsatz: die Folienextrusion, der Flexo-, Tief- und Digitaldruck sowie die Kaschierung von Folien, Papier und Alu-Folien.

Heute betreibt das Familienunternehmen sechs Centers of Excellence in den Vereinigten Staaten und beschäftigt rund 1300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.