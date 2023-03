Vollelektronisches Schneiden und Wickeln

IMS Technologies

Auf der ICE Europe 2023 zeigte IMS Technologies modernste Schneid- und Wickeltechnik. Vorgestellt wurde die RB 4 von LAEM IMS, die Doppelwellen-Rollenschneidmaschine für schnelle Zykluszeiten, mit verbesserten Funktionen und einem völlig neuen Design kombiniert.

Befragt nach der aktuellen Situation auf dem Convertingmarkt antwortete Marino Ferrarese, Group Sales, Marketing & Service Director: „Die Situation ist sehr unterschiedlich und hängt ab vom Standort des jeweiligen Kunden. IMS-Technologies beliefert verschiedene Industrien auf dem weltweiten Convertingmarkt. Dies reicht von Papierfabriken über Verarbeiter bis hin zu Folienherstellern. Wir haben viele Kunden in Europa, und in diesem Bereich haben wir festgestellt, dass einige von ihnen ihre Investitionen aufschieben. Gleichzeitig sehen wir ein größeres Potenzial für Geschäfte in Gebieten, in denen die Energiekosten nicht so stark gestiegen sind wie in Europa.”

Unter dem Markennamen eSERIES bietet IMS-Technologies ein komplettes Portfolio an vollelektrischen Maschinen für Folien und flexible Verpackungen an. Auch dazu äußerte sich Marino Ferrarese: „Wir haben das Fachwissen unserer Marken Goebel IMS und LAEM IMS in der Entwicklung der eXTRASLIT-Schneid- und Wickelmaschine für die Folien und flexible Verpackungsmaterialien vereint. Das Ergebnis dieser Zusammenarbeit ist eSERIES, ein neues umfassendes Portfolio von Schneid- und Wickellösungen für den Primärbereich. Diese Maschinen arbeiten vollelektronisch und vereinen hohe Leistung mit modernster Technologie und einem brandneuen innovativen Design“.

Über IMS Technologies

Das italienische Unternehmen IMS Technologies entstand aus der Vereinigung spezialisierter und diversifizierter Unternehmen. Die Marken Goebel IMS und LAEM IMS stehen für eine große Auswahl an Rollenschneidmaschinen, Ab- und Aufwickler sowie Sondermaschinen für Verarbeiter von Papier, Kunststoff- und Aluminiumfolien sowie Nonwoven. In der Verpackungstechnik ist das Gruppenunternehmen Rotomac ein Anbieter auf dem Gebiet der Umroller und Nebenmaschinen wie Kartonier- und Verpackungsmaschinen für die Herstellung von Aluminium- und Klarsichtfolie sowie Backpapier auf Rollen für den Haushalt und die gewerbliche Nutzung. Unter der Marke Deltamould produziert IMS Technologies Formen für Aluminiumlegierung für eine Vielzahl von Branchen.