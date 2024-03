Beteiligungsvereinbarungen unterzeichnet

Uteco

Uteco, italienischer Hersteller von Druck- und Verarbeitungsmaschinen, hat kürzlich Beteiligungsvereinbarungen mit den Unternehmen Bimec srl und GAP Italien unterzeichnet. Sie ermöglicht eine Zusammenarbeit der Unternehmen um gemeinsam Lösungen und ein komplettes Portfolio an End-to-End-Produkten und Dienstleistungen für Kunden in den Bereichen Converting und Extrusion anzubieten. Diese Vereinbarung ermöglicht es den drei Unternehmen, ihre Kräfte zu bündeln, um die Entwicklung dieser Bereiche voranzutreiben, ihren Wachstumskurs gemeinsam fortzusetzen und neue Herausforderungen im Bereich der flexiblen Verpackungen gemeinsam zu bewältigen.

Bimec srl

Seit mehr als 47 Jahren bietet das Unternehmen ein umfassendes Angebot an selbstentwickelten Rollenschneidern und Umrollern für die Verarbeitung von Kunststofffolien, Papier und Laminaten an. Die gesamte Produktpalette umfasst Rollenschneider, Umwickler, wellenlose Abwickler, Abwickler/Aufwickler sowie manuelle und automatische Kernschneider. Bimec hat seinen Sitz in Italien in der Nähe des internationalen Flughafens Mailand-Malpensa in einer eigens dafür errichteten Produktionsanlage. Das Personal besteht aus Fachleuten, die bewährte traditionelle Methoden mit innovativen Technologien vereinen. Bimecs globales Netzwerk von Support-Partnern ermöglicht einen weltweiten Service.

GAP Italy

GAP Italy ist ein italienisches Unternehmen mit Sitz in Trecte und hat sich auf die Herstellung verschiedener Arten von Extrusionsanlagen spezialisiert. Dazu gehören Doppelblasenanlagen, Blasenanlagen mit Wasser- und Luftkühlung, Laminieranlagen und Kupplungen für die Extrusion. Das Unternehmen nimmt für sich in Anspruch, führend in der Blasfolientechnologie zu sein und entwickelt traditionelle und spezielle Folienextrusionsanlagen für die Produktion von Barriere- und Nicht-Barrierefolien. Realisiert werden auch ringförmige Extrusionsköpfe mit Mikroschichttechnologie. Im Jahr 2020 hat GAP Italy eine neue Blasfolien-Linie für die Herstellung von Folien mit bis zu 27 Schichten auf den Markt gebracht. Aktuell sind weltweit über 40 Extrusionsanlagen des Unternehmens in unterschiedlichsten Konfigurationen in Betrieb.