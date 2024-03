Non-Stop-Winding-Technologie für die HP Indigo V12

Digitaldruck

Die bewährte Partnerschaft zwischen AB Graphic International (ABG) und HP erfährt eine weitere Fortsetzung. Die jüngste Integration der Non-Stop-Winding-Technologie (NSW) von AGB in das Flaggschiff von HP, die HP Indigo V12 Digital Press, hat bedeutende Investitionen von führenden Etiketten- und Verpackungsherstellern wie All4Labels, Brook + Whittle und Eshuis angezogen. Sie alle setzen auf diese Technologie, um ihre Druck- und Verarbeitungsprozesse zu optimieren.

Um diesen Erfolg weiter auszubauen, haben ABG und HP kürzlich die NSW-Technologie in das HP Graphic Arts Experience Center in Barcelona, Spanien, integriert, wo sie gemeinsam mit der HP Indigo V12 Digital Press betrieben wird. Das bietet Kunden die Möglichkeit, aus erster Hand die Effizienz der Kombination aus HP Indigo V12 Digital Press und NSW-Technologie zu erleben. Besucher sind herzlich eingeladen, das HP Graphic Arts Experience Center in Barcelona zu besuchen und eine Vorführung zu erleben. Eine weitere Installation im HP Center in Atlanta wird im Laufe dieses Jahres erfolgen.

Anzeige

Das neu eingeführte Non-Stop-Ab- und Aufwickelsystem von ABG wurde speziell entwickelt, um es nahtlos in die HP Indigo V12 Digital Press zu integrieren und eine einheitliche Plattform zu bieten, die hohe Produktivität mit Komfort und Sicherheit für die Bediener verbindet. Mit einer Laufgeschwindigkeit von 120 Metern pro Minute setzt es neue Maßstäbe in puncto Leistung. Ein Merkmal dieses Systems ist seine Bahnspannungssteuerung, die Zuverlässigkeit für eine breite Palette von Bedruckstoffen gewährleisten soll.

Elad Zmora, Produktmanager bei HP Indigo, kommentiert: „Die HP Indigo V12 Digital Press kann über 7000 Meter pro Stunde drucken, was etwa zwei bis drei Substratrollen entspricht. Die NSW-Lösung von ABG ersetzt den zeitaufwändigen manuellen Vorgang des Rollenwechselns, am Ab- und Aufwickler und steigert die Produktivität der Druckmaschine, indem die Einrichtzeiten um 10-20 Minuten pro Stunde verringert werden.”

Matt Burton, Globaler Vertriebsleiter von ABG, ergänzte: „Der Schlüssel zur Führung von ABG auf dem Markt für Druckweiterverarbeitung liegt in unserer Fähigkeit, uns kontinuierlich an den Markt anzupassen. Die Integration der NSW-Technologie von ABG ermöglicht es Verpackungs- und Etikettendruckern, das volle Potenzial der HP Indigo V12 Digital Press auszuschöpfen, und unterstreicht unser Engagement, innovative Lösungen zu liefern und den Übergang zum Digitaldruck zu unterstützen.”