Venus-Schneidemaschinen der nächsten Generation

Soma

Soma kündigt die Markteinführung von Venus III.2 und Venus III.2-Turret an, die leistungsverstärkte nächste Generation der Venus-Produktfamilie. Sie bieten Druckern und Convertern maximale Effizienz bei hohen Geschwindigkeiten mit einer breiten Palette von Substraten, einschließlich PET, PP, LDPE, HDPE, Papier, und Laminaten. Sie sind für eine Bahnbreite von 1350, 1600 und 1850 mm ausgelegt und erreichen eine maximale Geschwindigkeit von bis zu 850 m/min (im Falle der Venus III.2). Die Venus III.2-Turret ist für größere Convertingbetriebe ausgelegt, die am gleichzeitigen Schneiden mehrerer Rollen mittleren Durchmessers mit einem Höchstmaß an Automatisierung und Produktivität interessiert sind.

Präzise Spannungskontrolle

Beide Schneidemaschinen sind mit dem Spannungsregelsystem Tenzomat III.2 ausgestattet. Es sorgt für eine präzise Regelung der Ab- und Aufwickelspannung während des gesamten Arbeitszyklus in einem geschlossenen Regelkreis. Dadurch sind die Venus III.2-Schneidemaschinen in der Lage, auch sehr dünne und schwierige Substrate zu verarbeiten. Das Tenzomat III.2-System kann in zwei Modi arbeiten. Die eine basiert auf der bevorzugten Spannung, bei der das System die Geschwindigkeit automatisch anpasst, um die höchstmögliche Spannung zu erreichen. Der andere Modus basiert auf einer maximalen Geschwindigkeitseinstellung, bei der das Tenzomat III.2-System die Spannung automatisch begrenzt, um eine gewünschte Geschwindigkeit zu erreichen. Dies ist insbesondere für spezielle Anwendungen wie druckempfindliche Windelsubstrate geeignet.

Die Venus-Familie

Die Venus-Produkte sind als eine Familie von Schneidemaschinen bekannt. Sie verfügen über eine einheitliche elektronische Plattform mit präziser Steuerung, erhöhter Sicherheit, gesteigerter Effizienz und reduziertem Energieverbrauch. Sie bieten eine außergewöhnliche Produktivität mit automatischer Messerpositionierung für schnelle und präzise Messereinstellungen und automatischer Laser-Kernführung für präzise und sehr schnelle Kerneinstellungen bei Neuaufträgen. Verfügbar sind verschiedene Handlingsysteme, die dem Bediener die Arbeit vereinfachen, und die automatisierten Funktionen machen sie zu einer guten Wahl für kleine Auflagen und schnelle Umstellungen.

Die Venus-Schneidemaschinen sind sicher im Betrieb und verfügen über einen Überkopf-Bahnlauf. Dies ist insbesondere von Vorteil für Pharma- und Lebensmittelverpackungen, bei denen strenge Hygiene- und Reinraumstandards vorgeschrieben sind. Mehrere Felder helfen bei der Bedienung der Maschine, darunter zwei Touchscreen-Felder für das Aufwickeln und Schneiden, ein Bedienfeld im Abwickelbereich und ein tragbares Bedienfeld für das Laden der Mutterrollen.