Silan-freie Epoxidharz-Kaschierklebstoffe für Lebensmittelanwendungen

Toyo-Morton

Toyo-Morton, ein japanischer Hersteller von Kaschierklebstoffen und Mitglied der Toyo Ink Group, hat sein Portfolio um Produkte für den Einsatz im Lebensmittelbereich erweitert. Diese Epoxidharz-Klebstoffe sind frei von Silanen und organischen Zinnverbindungen.

Die neue Produktreihe umfasst sowohl die lösemittelbasierte Tomoflex- als auch die lösemittelfreie Ecoad-Serie, die für eine Vielzahl von mehrschichtigen flexiblen Verpackungsanwendungen geeignet sind. Dazu gehören Verpackungen für Trockenlebensmittel, Flüssigkeitsbeutel und Hochleistungs-Sterilverpackungen. Alle Produkte dieser Serien entsprechen den weltweiten Vorschriften für Klebstoffe mit Lebensmittelkontakt, wie EU Nr. 10/2011, U.S. FDA 175.105, China GB 9685-2016 und Japans Notifikation Nr. 196.

Anzeige

Epoxysilan wird in der Regel als Haftvermittler in mehrschichtigen flexiblen Verpackungen eingesetzt, um den verpackten Inhalt zu schützen und seine Haltbarkeit zu verlängern. Die Vorschriften für Lebensmittelverpackungen wurden in letzter Zeit vor allem in der EU aufgrund von Bedenken hinsichtlich der menschlichen Gesundheit verschärft. Dieser Trend hat Verarbeiter und Lebensmittelhersteller weltweit dazu veranlasst, nach sichereren Alternativen für den Einsatz in mehrschichtigen flexiblen Verpackungen zu suchen.

TM-2470 aus der Tomoflex-Serie auf Lösemittelbasis wurde speziell für Flüssigkeitsbeutel für Suppen, Tiefkühlkost, eingelegte Lebensmittel und Nudeln entwickelt. TM-3040 eignet sich für Inhalte wie die Trockenverpackung von Snacks, Süßigkeiten und Tiernahrung. Für Hochleistungs-Retort-Anwendungen eignet sich das aliphatische System TM-2300 für Hochtemperatur-Retortbeutel-Laminatstrukturen gemäß U.S. FDA 177.1390. Abgerundet wird das Portfolio durch die lösemittelfreien Klebstoffe der Ecoad-Serie, den EA-N6008 für Flüssigkeitsbeutel und den EA-N6001 für Anwendungen mit trockenen Lebensmitteln. Neben der verbesserten Lebensmittelsicherheit ermöglichen die Ecoad-Systeme den Verarbeitern eine Steigerung ihrer Produktivität durch Hochgeschwindigkeitslaminierung auf metallisierten Folienstrukturen.